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Недвижимость и строительство

Кузбасские деревни погибают одна за одной

Сегодня 12:00
1018
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Кузбасские деревни, сёла и посёлки постепенно исчезают с карты Кузбасса. Одни населенные пункты уничтожают угольные разрезы, другие исчезают из-за закрытия предприятий.

«Мои родители жили в деревне Усть-Нарык. Потом переехали, а когда мне было два года, то мы всей семьёй вернулись обратно. Прожила я там с 1990-го по 2003-й год. Эта деревня находится вниз по Томи, дальше Осинового Плёса.

Когда я там жила, Нарык был большой деревней. Было несколько улиц, лесоперевалочная база, электростанция, свет круглосуточно подавали, была почта, школа и медпункт, а также хлебопекарня, два магазина (хозяйственный и продуктовый), библиотека и даже клуб. В общей сложности насчитывалось более 100 домов", — рассказала Александра корреспондентам Novokuznetsk.su.

Закат деревни начался с закрытия предприятия Леспромхоз. Работы не стало и молодежь стала покидать свою малую Родину. Потом начались проблемы с электричеством. А потом сгорела школа, закрылись магазины…

«Совсем недавно я приехала к родным в гости. Очень грустно было видеть свой дом, который уже почти разрушился. А ведь, я там до сих пор зарегистрирована. Многие люди прописаны в домах, которых уже нет. Сейчас в Нарыке проживает меньше 30 человек, это порядка десяти жилых домов. Там где были улицы — растёт трава. Дома сами сельчане быстро разбирали, как только народ съезжал. Осталось несколько дач, а постоянных жителей очень мало. В деревне нет детей и молодежи, все жители старше 35-ти лет. Через десять лет там вообще никого не останется. Люди просто доживают своё время. Им деваться некуда», — отметила Александра.

Многие эксперты признают, что вымирание деревень является одной из острых социально-экономических проблем современной России. Исследователи считают, что начался этот процесс в конце 1940-х — начале 1950-х, когда был взят курс на укрупнение колхозов.

«Нарык стал оторванным от мира. Никто не хочет его брать на баланс. Там официально оформлено всего два дома. А остальные — это дома призраки. Сейчас дорогу до деревни отсыпали, теперь доехать на любой машине можно. Но там делать нечего — нет ничего, никакой инфраструктуры. К сожалению, деревни вымирают по всей России и это очень печально», — призналась Александра.

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Комментарии 7
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Екарный Бабай
19 0
Ну конечно,с 50десятых. За последние 25 лет всё развалили и продолжают свою вакханалию.
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Имя есть
11 0
Ну конечно,с 50десятых. За последние 25 лет всё развалили и продолжают свою вакханалию.
Особенно с отменой катера, который возил людей до Ячменюхи мимо Усть-Нарыка. Места там были сказочные! Все загублено.........
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Екарный Бабай
1 0
Особенно с отменой катера, который возил людей до Ячменюхи мимо Усть-Нарыка. Места там были сказочные! Все загублено.........
Бугернатор у нас такой.
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пе
0 0
Бугернатор у нас такой.
губерннатор очень похож на Екерного Бабая
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Кыса
1 0
губерннатор очень похож на Екерного Бабая
Он из отпуска вышел или нет? Давно не показывали, уже и не помню, на кого похож..
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mr. strateg
0 0
Бугернатор у нас такой.
Во всём губернатор виноват... Вся страна в таком положении! Любая область! Любая отрасль, не только сельское хозяйство. Назови область где люди живут и радуются!..
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уже ничего не покажут, ислиф только в записи
0 0
Он из отпуска вышел или нет? Давно не показывали, уже и не помню, на кого похож..
ибо дух святой прозрачен для глаз мира сего
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