Кузбасские деревни, сёла и посёлки постепенно исчезают с карты Кузбасса. Одни населенные пункты уничтожают угольные разрезы, другие исчезают из-за закрытия предприятий.

«Мои родители жили в деревне Усть-Нарык. Потом переехали, а когда мне было два года, то мы всей семьёй вернулись обратно. Прожила я там с 1990-го по 2003-й год. Эта деревня находится вниз по Томи, дальше Осинового Плёса. Когда я там жила, Нарык был большой деревней. Было несколько улиц, лесоперевалочная база, электростанция, свет круглосуточно подавали, была почта, школа и медпункт, а также хлебопекарня, два магазина (хозяйственный и продуктовый), библиотека и даже клуб. В общей сложности насчитывалось более 100 домов", — рассказала Александра корреспондентам Novokuznetsk.su.

Закат деревни начался с закрытия предприятия Леспромхоз. Работы не стало и молодежь стала покидать свою малую Родину. Потом начались проблемы с электричеством. А потом сгорела школа, закрылись магазины…

«Совсем недавно я приехала к родным в гости. Очень грустно было видеть свой дом, который уже почти разрушился. А ведь, я там до сих пор зарегистрирована. Многие люди прописаны в домах, которых уже нет. Сейчас в Нарыке проживает меньше 30 человек, это порядка десяти жилых домов. Там где были улицы — растёт трава. Дома сами сельчане быстро разбирали, как только народ съезжал. Осталось несколько дач, а постоянных жителей очень мало. В деревне нет детей и молодежи, все жители старше 35-ти лет. Через десять лет там вообще никого не останется. Люди просто доживают своё время. Им деваться некуда», — отметила Александра.

Многие эксперты признают, что вымирание деревень является одной из острых социально-экономических проблем современной России. Исследователи считают, что начался этот процесс в конце 1940-х — начале 1950-х, когда был взят курс на укрупнение колхозов.