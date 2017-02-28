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Регионам дадут миллиарды на строительство школ и детских садов

Сегодня 12:00
710
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
razvitie-stroy62.ru

Минстрой намерен выделить регионам России 20 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры при застройке новых микрорайонов.

«В соответствие с текущей ситуацией, Правительством России было принято решение выделить не 4, а 20 млрд руб. на инфраструктуру», — уточнил министр строительства Михаил Мень.

Однако, по словам министра, даже этих средств будет недостаточно. Поэтому чиновник отметил, что власти всех уровней должны обеспечивать инфраструктурой будущие микрорайоны комплексной застройки во всех дотационных регионах страны.

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Комментарии 4
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Читатель
15 1
А регионы их попилят, а потом опять скажут - мало дали
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Екарный Бабай
14 0
У нас однозначно разворуют.
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Мы с Запсиба
6 2
Однозначно, всё щегловка себе захапает. А наша многострадальная школа 81 опять будет стоять недостроенной.
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3 0
20млрд / 83 региона = 250 млн.р. Много? Забор поставить только. На это школу не построишь.
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