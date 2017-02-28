Минстрой намерен выделить регионам России 20 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры при застройке новых микрорайонов.

«В соответствие с текущей ситуацией, Правительством России было принято решение выделить не 4, а 20 млрд руб. на инфраструктуру», — уточнил министр строительства Михаил Мень.

Однако, по словам министра, даже этих средств будет недостаточно. Поэтому чиновник отметил, что власти всех уровней должны обеспечивать инфраструктурой будущие микрорайоны комплексной застройки во всех дотационных регионах страны.