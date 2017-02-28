В воскресенье, 4 июня, в Новокузнецке пройдёт благотворительный забег «Дай пять!».

В городе на несколько часов перекроют улицы. Власти рассказали, как в это время пойдёт транспорт.

Автобусы:

№№ 5, 61, 61а с Вокзала по Бардина на Кирова и дальшепо маршруту;

№№ 26, 55, 55к до 10.00 с ул. Кирова на Металлургов — Бардина и далее по маршрутам;

№№ 47, 47а о 10.00 с Павловского на Кузнецкстроевский, Кирова и далее по маршрутам, с 10.00 от остановки «Цирк» по Тольятти, Ермакова, Павловского, Ноградской и далее по маршрутам;

№ 345 до 10.00 с оСтроителей на Кузнецкстроевский на Кирова и далее по маршруту, с 10.00 по Тольятти, Ермакова, Павловского, Кузнецкстроевскому, Строителей и далее по маршруту;

№№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а по Дружбы, Кутузова, Циолковского, ул. Транспортная на Вокзал;

№№ 164, 168, 169 от Левого берега на Транспортную на Вокзал;

№ 58 закрыт, подвижной состав перераспределён на маршрут № 58а;

№ 14 от остановки «Цирк» по Тольятти, Ермакова, Павловского, Кузнецкстроевский и далее по маршруту;

№ 94 с Левого берега от остановки «Цирк» по Тольятти, Ермакова, Павловского и далее по маршруту, в сторону Левого берега с Павловского, Ермакова, Тольятти.

№№ 26, 70, 88 по Дружбы, Кутузова, Циолковского, Транспортная, Металлургов и далее по маршрутам;

№№ 35, 35а, 55, 55к с 10.00 с Октябрьский на Циолковского — Транспортную и далее по маршрутам;

№№ 71, 80 с Кузнецкстроевского на Металлургов на Вокзал;

№№ 102, 103, 104, 104с, 105, 105к, 107, 110 с Кузнецкстроевского на Металлургов на Вокзал;

Троллейбусы: с 6.00 — 10.00: № 3 по временному маршруту «Левый берег — Вокзал — ГИБДД — Павловского - Левый берег»; с 10.00ч — 13.00:№ 1 по временному маршруту «Вокзал — Ярославская»; №№ 3, 6 по временному маршруту «Левый берег — Павловского — ГИБДД — Вокзал — ГИБДД - Левый берег»; № 6а переключен на маршрут № 5 «Левый берег — Ярославская»; № 7 по временному маршруту «Вокзал — Стройбаза».

Трамваи:

с 10.00ч. до 13.00:

№№ 2,9 по временному маршруту «Байдаевская — Транспортная — КМК»;

№№ 5, 5а по временному маршруту «КМК — Металлургов — Транспортная»;

№ 6, 8 по временному маршруту «Собор Рождества Христова — Транспортная».

Расписание можно уточнить в справочной Единого центра организации пассажирских перевозок по телефонам: 740−195, 740−335.

Как уже писал ВашГород.ру, в благотворительном забеге поучаствует более тысячи горожан.