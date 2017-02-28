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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Глава Тайги скрывал информацию о загрязнении воды марганцем

Сегодня 17:06
429
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В отношении него возбуждено уголовное дело. В местной администрации проводятся обыски.

История о загрязнении питьевой воды марганцем в городе Тайга получила продолжение. Теперь под следствие попал 54-летний глава муниципалитета Юрий Шелковников. Он подозревается в сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По информации ведомства, мужчина знал о повышенном содержании марганца в питьевой воде. Эту информацию ему предоставили в феврале нынешнего года.

Глава города организовал пресс-конференцию. Он заверил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом, а вода пригодна для употребления в пищевых целях.

Тем самым глава городского округа исказил информацию, ввёл местных жителей в заблуждение. В дальнейшем глава города скрывал от населения сведения об опасности питьевой воды при употреблении. Информация стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Совместно с территориальным следственным комитетом проведена проверка, информация подтвердилась, — говорится в пресс-релизе регионального Следкома.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении главы от занимаемой должности.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал».

Как уже писал ВашГород.ру, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. Затем тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.

Выяснилось, что воду, во-первых, загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вторая причина — разрушенная дамба на технологическом пруде в Яшкинском районе.

Комментарии 9
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Местная 7562
11 0
Яшкинский пищекомбинат? И что же он такое производит, что загрязняет воду марганцем? Сдаётся, что это - очередная порция лапши на наши уши.
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***
1 0
Людей травил и хотел скрыть это?! Вот падла!!!
Наверняка этот тип член партии "жуликов и воров".
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местный-2
0 0
Следствию???? Главе города зачем весь этот гемор...
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ААА
1 0
Зачистка в Кузбассе продолжается!!!! Еще немножко и до вождя доберутся!!!
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Хороший вывод
2 0
В Кузне зато марганца нет))))
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Правда победит
0 0
Продукция Яшкино продается по все стране и за рубеж. И это не энергоресурсы. Так разберитесь, где марганец начинается и кому он нужен.
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Правда победит
0 0
А что говорят главы , выше расположенных субьектов по реке Томь. Трул- ля ля
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Я
0 0
А что, в яшкинских вафлях теперь есть марганец?
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