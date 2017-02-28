В отношении него возбуждено уголовное дело. В местной администрации проводятся обыски.

История о загрязнении питьевой воды марганцем в городе Тайга получила продолжение. Теперь под следствие попал 54-летний глава муниципалитета Юрий Шелковников. Он подозревается в сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По информации ведомства, мужчина знал о повышенном содержании марганца в питьевой воде. Эту информацию ему предоставили в феврале нынешнего года.

Глава города организовал пресс-конференцию. Он заверил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом, а вода пригодна для употребления в пищевых целях.

Тем самым глава городского округа исказил информацию, ввёл местных жителей в заблуждение. В дальнейшем глава города скрывал от населения сведения об опасности питьевой воды при употреблении. Информация стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Совместно с территориальным следственным комитетом проведена проверка, информация подтвердилась, — говорится в пресс-релизе регионального Следкома.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении главы от занимаемой должности.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал».

Как уже писал ВашГород.ру, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. Затем тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.

Выяснилось, что воду, во-первых, загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вторая причина — разрушенная дамба на технологическом пруде в Яшкинском районе.