Новокузнечане снова жалуются на некачественные продукты в «Марии-Ра».

По словам читательницы Novokuznetsk.su, в мясе из слойки, купленной в барнаульском магазине, была плесень. Выпечку девушка якобы приобрела в «Марии-Ра» на Курако.

Новокузнечанка просит горожан быть бдительными, ведь пищевое отравление плесенью очень опасно.

Ранее горожане жаловались на плохую ветчину в магазине и мух, которые облюбовали выпечку в торговом зале «Марии-Ра».