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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Известный магазин кормит новокузнечан плесневелой выпечкой

Сегодня 18:30
641
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.ru

Новокузнечане снова жалуются на некачественные продукты в «Марии-Ра».

По словам читательницы Novokuznetsk.su, в мясе из слойки, купленной в барнаульском магазине, была плесень. Выпечку девушка якобы приобрела в «Марии-Ра» на Курако.

Новокузнечанка просит горожан быть бдительными, ведь пищевое отравление плесенью очень опасно.

Ранее горожане жаловались на плохую ветчину в магазине и мух, которые облюбовали выпечку в торговом зале «Марии-Ра».

Комментарии 7
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Дон Хенаро 42229
0 2
ВГ, вот КузПресс какие молодцы...и о митинге статью написали, и уведомление выложили согласованное и вообще они молодцы, представляете не боятся?
ВГ, а вы только про плесень и агенства недвижимости и пишите...
http://kuzpress. ru/ politics/02-06-2017/53113. html
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ёжик.
1 0
мухи на плохое не сядут
вот как раз наоборот - мухи садятся на #овно.
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жительница
2 1
Выпечка в Марийке всегда свежая,как и в Ленте. Они сами пекут.
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Имя есть
1 0
Выпечка в Марийке всегда свежая,как и в Ленте. Они сами пекут.
А также, ВГ, добавьте! В Ленте пыталась купить сыр с плесенью. Заметила, отдала продавцам без скандала и фото. В Магните пыталась купить помидорки черри с плесенью. Заметила, обратилась к продавцам без скандала и фото.
Вот о чем автор хотел сказать? Плесень есть во всех сетях! Надо вопрос не про конкретную сеть ставить, а про то, как наши сети не умеют организовать хранение и сбыт.
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Аффтору Андреевой
0 1
Ты поясни родная, почему помидоры в лавках в большинстве своем Абаканские? Там что, особый микроклимат? Почему в сети "Ярче" молоко и творог из Северска, закрытого города, где производят ядерные эксперименты? Тогда тебя пойму, может быть.
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Имя есть
0 0
Ты поясни родная, почему помидоры в лавках в большинстве своем Абаканские? Там что, особый микроклимат? Почему в сети "Ярче" молоко и творог из Северска, закрытого города, где производят ядерные эксперименты? Тогда тебя пойму, может быть.
Ну, т.е., журналист должен отслеживать, откуда идут поставки в сети?
Садись, пять тебе!
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