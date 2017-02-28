Известный магазин кормит новокузнечан плесневелой выпечкой
Сегодня 18:30
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Новокузнечане снова жалуются на некачественные продукты в «Марии-Ра».
По словам читательницы Novokuznetsk.su, в мясе из слойки, купленной в барнаульском магазине, была плесень. Выпечку девушка якобы приобрела в «Марии-Ра» на Курако.
Новокузнечанка просит горожан быть бдительными, ведь пищевое отравление плесенью очень опасно.
Ранее горожане жаловались на плохую ветчину в магазине и мух, которые облюбовали выпечку в торговом зале «Марии-Ра».
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ВГ, а вы только про плесень и агенства недвижимости и пишите...
http://kuzpress. ru/ politics/02-06-2017/53113. html
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Вот о чем автор хотел сказать? Плесень есть во всех сетях! Надо вопрос не про конкретную сеть ставить, а про то, как наши сети не умеют организовать хранение и сбыт.
Садись, пять тебе!