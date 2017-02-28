Не исключено, что россияне скоро смогут работать по два часа в день.

Так сказал министр труда Максим Топилин. На Петербургском Международном экономическом форуме он напомнил, что в 19-м веке люди работали по 16 часов в сутки, в 20-м число снизилось до 8 часов. Во многих государствах люди работают ещё меньше и вероятно, что тенденция затронет Россию.

«Возможно, в 21 веке рабочий день сократится до четырёх-пяти часов, возможно, и за два часа будем с вами всё отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — цитирует Novokuznetsk.su Топилина.

При этом зарплаты будут расти, уточнил он. Это станет возможным при широком использовании роботов.

Разговоры о сокращении рабочего дня в России ведутся давно. Например, в марте Владимир Жириновский предлагал сократить трудовую неделю летом до 35 часов.

А заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявлял, что через 15 лет в пятницу все россияне будут отдыхать. Депутаты же предлагали запретить ненормированный рабочий день и предоставлять за сверхурочные дополнительный отпуск.