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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Россиянам прогнозируют двухчасовой рабочий день

Сегодня 08:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Не исключено, что россияне скоро смогут работать по два часа в день.

Так сказал министр труда Максим Топилин. На Петербургском Международном экономическом форуме он напомнил, что в 19-м веке люди работали по 16 часов в сутки, в 20-м число снизилось до 8 часов. Во многих государствах люди работают ещё меньше и вероятно, что тенденция затронет Россию.

«Возможно, в 21 веке рабочий день сократится до четырёх-пяти часов, возможно, и за два часа будем с вами всё отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — цитирует Novokuznetsk.su Топилина.

При этом зарплаты будут расти, уточнил он. Это станет возможным при широком использовании роботов.

Разговоры о сокращении рабочего дня в России ведутся давно. Например, в марте Владимир Жириновский предлагал сократить трудовую неделю летом до 35 часов.

А заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявлял, что через 15 лет в пятницу все россияне будут отдыхать. Депутаты же предлагали запретить ненормированный рабочий день и предоставлять за сверхурочные дополнительный отпуск.

Комментарии 1
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олег
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депутатишки точно по 2 часа за ту же зарплату, кнопки будет за них нажимать не тетка в красном платье, а роботы, а потом в баню со шлюхами
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