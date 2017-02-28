Девятилетний кемеровчанин упал с окна третьего этажа, поспорив с братом-близнецом.

Это случилось утром 26 мая в общежитии на Ленинградском. Мальчишки были дома одни: мама работала, бабушка ещё не пришла. Дети поспорили, сможет ли один из них спуститься из окна по стене вниз.

Ребёнок, который вызвался сделать это первым, почти сразу же сорвался. Он упал на бетонный козырёк подъезда, затем скатился по нему и упал на асфальт. Медики нашли у мальчика травмы различной тяжести.

Семья характеризуется положительно, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Тем не менее на мать завели протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей». Наказание для неё определят на комиссии по делам несовершеннолетних.

С наступлением лета в Кузбассе регистрируют увеличение несчастных случаев, когда дети падают с многоэтажек. За 2017 год это произошло уже 7 раз.

Полицейские напоминают: открытое на летнее проветривание окно может быть опасно для ребёнка. В случае происшествия родителям грозит административная, а то и уголовная ответственность.