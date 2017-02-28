Новокузнечане в стиле гопников зажигательно станцевали под Круга
Сегодня 11:00
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Оказывается, «Владимирский централ» годится для зажигательных танцев.
Новокузнецкая студия «BeOne Dance» облачилась в стиль «гоп-стоп» и устроила в парке Гагарина яркий танец. Горожане постарались войти в образ и изобразили многие черты так называемой субкультуры.
Вот что получилось.
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Музыка шлак, прикид шлак, стиль шлак....кто это придумал пинком под зад...фу...