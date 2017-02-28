Оказывается, «Владимирский централ» годится для зажигательных танцев.

Новокузнецкая студия «BeOne Dance» облачилась в стиль «гоп-стоп» и устроила в парке Гагарина яркий танец. Горожане постарались войти в образ и изобразили многие черты так называемой субкультуры.

Вот что получилось.