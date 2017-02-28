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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Новокузнечане в стиле гопников зажигательно станцевали под Круга

Сегодня 11:00
636
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Кадр видео

Оказывается, «Владимирский централ» годится для зажигательных танцев.

Новокузнецкая студия «BeOne Dance» облачилась в стиль «гоп-стоп» и устроила в парке Гагарина яркий танец. Горожане постарались войти в образ и изобразили многие черты так называемой субкультуры.

Вот что получилось.

Комментарии 13
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Forgo
13 3
Очередной колхоз по-новокузнецки и по-Кузбасски............
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Поклонница шансона
4 17
а мне понравилось. Молодцы ребята.
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Ветер перемен...
4 2

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Дон Хенаро 42276
12 2
а мне понравилось. Молодцы ребята.
Я чуть не проблевался....мерзость какая....
Музыка шлак, прикид шлак, стиль шлак....кто это придумал пинком под зад...фу...
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cv
8 1
а мне понравилось. Молодцы ребята.
Правильнее писать "Поклонница блатняка", шансон - это совсем другое.
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Екарный Бабай
6 20
Нравиться,не нравиться,а ребята видно что готовились,довольно синхронно двигались. И если им нравиться ,то почему бы и нет,они же этим не кому не мешают. Вот Хенара похоже из за компа только на митинги и вылезает,а тут ребята двигаются в свободное от работы и учёбы время.
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ТэБэ
4 18
Те, кто пишут "фу, гопота" и прочее. Вы вообще знаете что такое стёб? Да и двигаются девчонки очень красиво не смотря на общий так сказать стиль.
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еееееее
8 1
Оно и по другим фото и видео видно что в «BeOne Dance» любят уголовно-быдляцкую субкультуру, традиции и повадки.
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Екарный Бабай
2 18
Те, кто пишут "фу, гопота" и прочее. Вы вообще знаете что такое стёб? Да и двигаются девчонки очень красиво не смотря на общий так сказать стиль.
Эти сальные словоблуды,не вылезающие из за монитора,давно забыли что такое двигаться. Поэтому и осуждают всех тех кто легче 100 кг живого веса и в состоянии красиво и легко двигаться.
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Уффь
3 12
Прекрасные девчонки, отличное чувство юмора. С гопниками нужно бороться. Что они и делают, вымеивая вот это всё. Жду продолжения
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Ветер перемен...
0 0
ВГ,я что-то не понял,а за что мой комент удалили? 8-О
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123
3 0
Те, кто пишут "фу, гопота" и прочее. Вы вообще знаете что такое стёб? Да и двигаются девчонки очень красиво не смотря на общий так сказать стиль.
Не тянет "это" на стёб. Колхозный примитив в стиле кривого зеркала товарища питрасяна. А стёб - это, как минимум, Жванецкий.
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Кирилл
0 2
Ребята! повеселили от души!!!
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