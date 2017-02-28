Покупка квартиры — дело ответственное и очень непростое. Многие, собираясь приобретать недвижимость, опасаются попасть на мошенников или «нечистую» квартиру. Страх потерять свои кровные вовсе не безоснователен.

Самый простой способ, но затратный — обратится к юристу или риелтору. Но многие люди не хотят платить, поэтому ВашГород.ру подготовил несколько советов, как не остаться без своих кровных при покупке квартиры.

Для того чтобы проверить юридическую чистоту квартиры, в первую очередь необходимо изучить правоустанавливающие документы. Следует обратить внимание на содержание договоров, особенно на условия, которые могут стать причиной их расторжения, сообщают vesti.ru.

Также важно проверить на действительность и документы, удостоверяющие личность собственника. Также необходимо запросить выписку из ЕГРН, что узнать историю квартиры, а также проверить жильё на предмет обременения.

Кроме этого, следует обратить внимание на документы из БТИ, в которых видно, была ли произведена в квартире перепланировка и узаконена ли она.

Также стоит обратить на другие моменты, которые могут указать на то, что вас могут обмануть мошенники. Об этом ВашГород.ру рассказывал в предыдущей статье.