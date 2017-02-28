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Миф о поздней беременности развенчан

Сегодня 12:40
564
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay

Поздняя беременность не грозит преждевременными родами и низким весом ребёнка, как считали ранее.

Об этом заявили исследователи из Института демографических исследований Макса Планка в Германии. Такой вывод они сделали, наблюдая за тысячами семей из Финляндии, где женщины рожали в разном возрасте. Почти у всех жительниц не нашли осложнений при беременности «после 35», сообщает «Российская Газета».

Ранее медики и учёные уверяли, что при родах после 35 лет риск, что малыш появится на свет недоношенным, в два раза выше, чем у женщин 25−29 лет. Однако исследователи из Германии опровергают это, добавляя, что всё зависит от индивидуальных особенностей организма мамы и её образа жизни.

Комментарии 4
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романтик
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Валентина
3 2
35 лет сейчас это девочки. Знаю многих , кто родил второго или третьего в 41-43 года. Мужья прежние, семьи крепкие, старшие дети взрослые. У всех все прошло отлично. Наблюдались в обычных женских консультациях, рожали по полису, относились к ним с повышенной заботой и вниманием. Все просто супер. Врачи молодцы , и женщины отнеслись к беременности ответственно. Некоторым бесплатно сделали плановое кесарево. Тоже все хорошо. Поколение 35-45 летних женщин очень крепкое, репродуктивное здоровье высокое. Да и технологии ведения беременности на высоте. УЗИ , анализ крови, витаминные комплексы, современные безопасные гормональные препараты. Очень много создано для женщин. Рожайте, девочки, и будет счастье маленькими ладошками обнимать и целовать всю вашу семью, даря вам улыбку, тепло души.
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Артём 9540
3 2
речь идёт о западных женщинах
российские женщины стареют быстрее и здоровье у них хуже
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Екарный Бабай
3 0
35 лет сейчас это девочки. Знаю многих , кто родил второго или третьего в 41-43 года. Мужья прежние, семьи крепкие, старшие дети взрослые. У всех все прошло отлично. Наблюдались в обычных женских консультациях, рожали по полису, относились к ним с повышенной заботой и вниманием. Все просто супер. Врачи молодцы , и женщины отнеслись к беременности ответственно. Некоторым бесплатно сделали плановое кесарево. Тоже все хорошо. Поколение 35-45 летних женщин очень крепкое, репродуктивное здоровье высокое. Да и технологии ведения беременности на высоте. УЗИ , анализ крови, витаминные комплексы, современные безопасные гормональные препараты. Очень много создано для женщин. Рожайте, девочки, и будет счастье маленькими ладошками обнимать и целовать всю вашу семью, даря вам улыбку, тепло души.
Всё правильно,а кто поставил вам минус,скорее всего обиженные жизнью импотенты.
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