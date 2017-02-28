Поздняя беременность не грозит преждевременными родами и низким весом ребёнка, как считали ранее.

Об этом заявили исследователи из Института демографических исследований Макса Планка в Германии. Такой вывод они сделали, наблюдая за тысячами семей из Финляндии, где женщины рожали в разном возрасте. Почти у всех жительниц не нашли осложнений при беременности «после 35», сообщает «Российская Газета».

Ранее медики и учёные уверяли, что при родах после 35 лет риск, что малыш появится на свет недоношенным, в два раза выше, чем у женщин 25−29 лет. Однако исследователи из Германии опровергают это, добавляя, что всё зависит от индивидуальных особенностей организма мамы и её образа жизни.