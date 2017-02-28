Маленьких новокузнечан зовут бесплатно сразиться в настольные игры.
Детская игротека пройдёт в середине июня. Ребята посоревнуются в таких «настолках», как «Свинтус», «Выдерни морковку», «Перемешка» и других. Также организаторы обещают розыгрыш приза.
Поиграть в «настолки» ребята смогут 18 июня с 14.00 до 18.00 в книжном магазине «Эрудит». Подробности — в группе события во «ВКонтакте».
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Это очень хорошая идея, жалко только малышей с вялыми и аморфными родителями, которым лень сводить ребёнка, и жадятся на прокат, при этом сами пивко себе взять не забывают.
Но я еще хочу сказать, что в прокате, в комплекте с великами, скейтами, самокатами, роликами надо выдавать и налокотники, наколенники. Ведь дети очень часто падают и ранятся!