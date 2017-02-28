Маленьких новокузнечан зовут бесплатно сразиться в настольные игры.

Детская игротека пройдёт в середине июня. Ребята посоревнуются в таких «настолках», как «Свинтус», «Выдерни морковку», «Перемешка» и других. Также организаторы обещают розыгрыш приза.

Поиграть в «настолки» ребята смогут 18 июня с 14.00 до 18.00 в книжном магазине «Эрудит». Подробности — в группе события во «ВКонтакте».