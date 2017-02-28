Маленький кемеровчанин, который травмировался на батуте в День защиты детей, повредил позвоночник.

Об этом сообщили в Следственном комитете по Кузбассу. Правоохранители выяснили, что ребёнок играл на батуте под присмотром бабушки. Вдруг поднялся сильный ветер. Пожилая женщина попросила мальчика быстро слезть, но он не успел. Конструкцию сорвало, ребёнок улетел на землю, батут упал сверху.

Мальчика тут же доставили в больницу. Медики нашли у него повреждения позвонка.

Следователи устанавливают хозяина батута. Также проверка покажет, было ли законным его использование, соблюдались ли требования безопасности при креплении и так далее.

Ранее мама мальчика рассказала ВашГород.ру, что инцидент произошёл в Кузбасском парке.

Напомним, 1 июня по Кемерову пронёсся сильный ветер с дождём. От него пострадали дома, автомобили и остановки. А на двух молодых кемеровчанок упала облицовка крыши.