Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В России назвали самую нужную профессию

Сегодня 16:27
680
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tobinfo.ru

Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, в каких работниках нуждаются руководители по всей стране.

По его словам, это инженеры. Таких специалистов особенно сложно найти в сфере производственного блока, сообщают «Ведомости». Вуколов добавил, что в России нужно уделить больше внимания подготовке работников такой специальности.

Главная задача на сегодня, также заявил Всеволод Вуколов — повысить производительность труда. Можно переобучать людей невостребованных профессий, чтобы они нашли себе место в других сферах экономики.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что рабочий день может сократиться до двух часов. Это смогут достичь благодаря широкому использованию роботов, уверен он.

Как уже писал ВашГород.ру, россияне хотят, чтобы их дети работали в медицине, педагогике и юриспруденции. А самая популярная рабочая профессия среди молодёжи сегодня — это сварщик. Также новое поколение хочет работать поварами и воспитателями.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Анна
0 3
Молодежи вокруг много , но не слышала , что кто-то хочет быть сварщиком или воспитателем , поваром ....
ответить
аватар
Shuten
3 1
Молодежи вокруг много , но не слышала , что кто-то хочет быть сварщиком или воспитателем , поваром ....
У нас в стране скоро ваще работать будет негде, какие тут еще сварщики. Сам на производстве работаю, сварщик у нас 5 разряда 20 тыщ получает! Кассиры в мари-ра больше получают :)
ответить
аватар
z
1 1
Самая необходимая профессия в рф это руководители, которые заменят безответственных менеджерюг на этих постах.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ