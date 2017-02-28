Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, в каких работниках нуждаются руководители по всей стране.

По его словам, это инженеры. Таких специалистов особенно сложно найти в сфере производственного блока, сообщают «Ведомости». Вуколов добавил, что в России нужно уделить больше внимания подготовке работников такой специальности.

Главная задача на сегодня, также заявил Всеволод Вуколов — повысить производительность труда. Можно переобучать людей невостребованных профессий, чтобы они нашли себе место в других сферах экономики.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что рабочий день может сократиться до двух часов. Это смогут достичь благодаря широкому использованию роботов, уверен он.

Как уже писал ВашГород.ру, россияне хотят, чтобы их дети работали в медицине, педагогике и юриспруденции. А самая популярная рабочая профессия среди молодёжи сегодня — это сварщик. Также новое поколение хочет работать поварами и воспитателями.