Помимо официального сайта Единого государственного экзамена, результаты испытаний можно узнать на Госуслугах.

Соответствующую функцию запускает Министерство связи и массовых коммуникаций. Она абсолютно бесплатна и работает в режиме реального времени.

Чтобы узнать результаты, надо зайди на сайт госуслуг и отправить заявку. В ней указать ФИО, данные паспорта (без серии) или ввести код регистрации ЕГЭ. Портал предоставит общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них, рассказали в пресс-службе Минкомсвязи.

Важно: функция доступна всем пользователям портала госуслуг, у кого есть подтверждённая учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

29 мая 11-классники сдали ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, 31 мая — по математике базового уровня, 2 июня — математике профильного уровня.

5 числа школьников ждёт испытание по обществознанию, 7-го — по физике и литературе. 9 июня ребята сдадут русский язык, 13-го — биологию. Экзамен по иностранным языкам разобьют на несколько дней — 15 и 16 числа устная, 13-го -остальная. 19 июня пройдёт ЕГЭ по химии и истории.

Также известны даты резервных экзаменов.

20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;

21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;

22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;

23 июня — резерв: иностранные языки (устно);

28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;

29 июня — резерв: русский язык;

1 июля — резерв: по всем предметам.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на портале госуслуг также заказать со скидкой свидетельство о рождении, о браке, собственности, водительское удостоверение и другие документы.