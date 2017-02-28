Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, какие школы в городе выпускают самых талантливых учеников.
Безоговорочный лидер, по мнению главы города — лицей № 84 имени Власова. Также много одарённых ребят выходят из лицеев № 11, 35, 46, 111 и 104 и гимназий № 59, 62, 44, 32 и 10. Среди школ хорошие показатели у № 72, 14, 99 и 4, передаёт Novokuznetsk.su слова Кузнецова.
«Ежегодно 70 одарённых детей получают стипендию главы города. Да, немного, но для ребёнка получить 5 тысяч рублей — это первая зарплата. Свыше 2, 5 тысяч отличников получают стипендию губернатора Кемеровской области, а 108 выпускников 11-х классов получили медали за успехи в обучении по итогам ЕГЭ в 2016 году. При этом 22 выпускника набрали наивысший балл по ЕГЭ», — рассказал Сергей Кузнецов в своём отчёте за 2016 год перед депутатами и общественностью.
Сейчас в городе стоит задача убрать вторую смену в школах. Пока что по такому графику учатся 12% ребятишек, добавил мэр.
Скоро в Новокузнецке появится новая частная школа. Её строят на месте ресторана «Кошкин дом». Авторы проекта настроены амбициозно: школьников будут учить по новым технологиям, а все учителя прошли строгий отбор.
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Товарищи журналисты выясните пожалуйста на основании какого документа выдаются эти деньги? Мне не жалко 350 тыр на детей, но если они выдаются из бюджета, то причем тут глава города???????????????? Пожалуйста раскопайте эти сведения и сообщите горожанам!! Мы хотим это знать!
Товарищи журналисты выясните пожалуйста на основании какого документа выдаются эти деньги? Мне не жалко 350 тыр на детей, но если они выдаются из бюджета, то причем тут глава города???????????????? Пожалуйста раскопайте эти сведения и сообщите горожанам!! Мы хотим это знать!