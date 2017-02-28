Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, какие школы в городе выпускают самых талантливых учеников.

Безоговорочный лидер, по мнению главы города — лицей № 84 имени Власова. Также много одарённых ребят выходят из лицеев № 11, 35, 46, 111 и 104 и гимназий № 59, 62, 44, 32 и 10. Среди школ хорошие показатели у № 72, 14, 99 и 4, передаёт Novokuznetsk.su слова Кузнецова.

«Ежегодно 70 одарённых детей получают стипендию главы города. Да, немного, но для ребёнка получить 5 тысяч рублей — это первая зарплата. Свыше 2, 5 тысяч отличников получают стипендию губернатора Кемеровской области, а 108 выпускников 11-х классов получили медали за успехи в обучении по итогам ЕГЭ в 2016 году. При этом 22 выпускника набрали наивысший балл по ЕГЭ», — рассказал Сергей Кузнецов в своём отчёте за 2016 год перед депутатами и общественностью.

Сейчас в городе стоит задача убрать вторую смену в школах. Пока что по такому графику учатся 12% ребятишек, добавил мэр.

Скоро в Новокузнецке появится новая частная школа. Её строят на месте ресторана «Кошкин дом». Авторы проекта настроены амбициозно: школьников будут учить по новым технологиям, а все учителя прошли строгий отбор.