В Новокузнецке продолжаются отключения горячей воды.

Две недели без благ цивилизации уже просидели жители части Центрального и Куйбышевского, а также Новоильинского и Заводского районов. 29 мая большинство из них снова смогли нормально помыться.

Следующими под отключение попадают потребители Кузнецкой ТЭЦ в Кузнецком и Орджоникидзевском районе. В понедельник, 5 июня, у них отключат горячую воду. Гидравлические испытания завершатся 18 числа.

Как уже писал ВашГород.ру, с 12 июня без горячей воды останутся потребители Центральной ТЭЦ в Центральном районе. Подробный график смотрите здесь.