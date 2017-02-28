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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Завтра в двух районах Новокузнецка отключат горячую воду

Сегодня 08:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dom2.ru

В Новокузнецке продолжаются отключения горячей воды.

Две недели без благ цивилизации уже просидели жители части Центрального и Куйбышевского, а также Новоильинского и Заводского районов. 29 мая большинство из них снова смогли нормально помыться.

Следующими под отключение попадают потребители Кузнецкой ТЭЦ в Кузнецком и Орджоникидзевском районе. В понедельник, 5 июня, у них отключат горячую воду. Гидравлические испытания завершатся 18 числа.

Как уже писал ВашГород.ру, с 12 июня без горячей воды останутся потребители Центральной ТЭЦ в Центральном районе. Подробный график смотрите здесь.

Комментарии 1
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Дон Хенаро 42312
4 0
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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