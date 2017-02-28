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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц
Здоровый город

Названы продукты укорачивающие жизнь

Сегодня 16:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
e-times.info

Эксперты назвали продукты, которые могут повлиять на здоровье людей, и как следствие, продолжительность жизни.

Первый продукт, который есть всегда на любой кухне — чеснок. При частом потреблении он может навредить здоровью. Всё дело в том, что в чесноке содержится сульфон-гидроксильный ион (сероводород). Также учёные доказали, что при частом потреблении чеснока скорость реакции замедляется в 2−3 раза.

Зелёный чай также может принести серьёзный урон здоровью, потому что в зелёном чае содержится столько же кофеина, как и в кофе. В список и попали сухофрукты, так как продавцы для удлинения срока годности обрабатывают их двуокисью серы.

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