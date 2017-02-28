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Недвижимость и строительство

Государство даст россиянам денег на выплату ипотеки

Сегодня 09:00
660
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
anews.com

Государство может направить до 2,5 миллиардов рублей на поддержку россиян, взявших у банков ипотеку.

Сейчас Минфин и Минстрой обсуждают варианты возобновления программы и источники ее финансирования.

«Я думаю, что эта сумма должна быть где-то в два раза меньше, чем в рамках предыдущей поддержки. На наш взгляд, 2−2,5 млрд могут быть серьёзным подспорьем для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — передаёт слова министра строительства Михаила Меня polit.info.

Однако глава Минфина Антон Силуанов сказал, что не видит оснований для возвращения программы по субсидированию ипотеки.

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Комментарии 6
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Дон Хенаро 42312
6 0
Димон расщедрился)))
по приблизительным данным в России около 23% населения имеет ипотеку)))) Это около 80р на рыло))) бугагагагаг
Охринительная помощь....
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Дон Хенаро 42312
8 1
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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123
3 0
Дон Хенаро:
Димон расщедрился)))
по приблизительным данным в России около 23% населения имеет ипотеку)))) Это около 80р на рыло))) бугагагагаг
Охринительная помощь....
Дело не в этом, расщедрился этот коррумпированный гном или не расщедрился. Граждане торчат кому? БАНКАМ! Получается, что опять за счет бюджета эти паразиты получат свой куш! Вспомни так называем "кризис ликвидности", когда наши налоги шли в банковское казино. Здесь примерно тоже самое. Когда вы поймете наконец, что игры с банками пора заканачивать. Частная банковская сеть - раковая опухоль на теле человечества, начиная от ФРС, заканчивая православным пересветом.
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Дмитрий
0 1
Дон Хенаро:
Димон расщедрился)))
по приблизительным данным в России около 23% населения имеет ипотеку)))) Это около 80р на рыло))) бугагагагаг
Охринительная помощь....
А что вы ноете, как при социализме? Капитализм у нас, человек человеку волк. Не можете оплатить ипотеку - не вписались в рынок. Так еще Гайдар говорил, светоч демократическое!
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123
1 1
Дон Хенаро:
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Группы лучше делать в фэйсбуке и перетаскивать всех туда. ВК - гнилой усмановский актив.
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Дмитрий
32 1
Дон Хенаро:
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Бугагашеньки. Этот Навал, конечно, честный, аж нимб светится. Ворюга, доберется до власти, всю страну пересажает и распродаст.
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