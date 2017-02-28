Государство может направить до 2,5 миллиардов рублей на поддержку россиян, взявших у банков ипотеку.
Сейчас Минфин и Минстрой обсуждают варианты возобновления программы и источники ее финансирования.
«Я думаю, что эта сумма должна быть где-то в два раза меньше, чем в рамках предыдущей поддержки. На наш взгляд, 2−2,5 млрд могут быть серьёзным подспорьем для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — передаёт слова министра строительства Михаила Меня polit.info.
Однако глава Минфина Антон Силуанов сказал, что не видит оснований для возвращения программы по субсидированию ипотеки.
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по приблизительным данным в России около 23% населения имеет ипотеку)))) Это около 80р на рыло))) бугагагагаг
Охринительная помощь....
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Димон расщедрился)))
по приблизительным данным в России около 23% населения имеет ипотеку)))) Это около 80р на рыло))) бугагагагаг
Охринительная помощь....
Димон расщедрился)))
по приблизительным данным в России около 23% населения имеет ипотеку)))) Это около 80р на рыло))) бугагагагаг
Охринительная помощь....
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!