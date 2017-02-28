Государство может направить до 2,5 миллиардов рублей на поддержку россиян, взявших у банков ипотеку.

Сейчас Минфин и Минстрой обсуждают варианты возобновления программы и источники ее финансирования.

«Я думаю, что эта сумма должна быть где-то в два раза меньше, чем в рамках предыдущей поддержки. На наш взгляд, 2−2,5 млрд могут быть серьёзным подспорьем для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — передаёт слова министра строительства Михаила Меня polit.info.

Однако глава Минфина Антон Силуанов сказал, что не видит оснований для возвращения программы по субсидированию ипотеки.