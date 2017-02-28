Сбербанк рассказал о массовых атаках с применением социальной инженерии.

На клиентов Сбербанка осуществляется около 5,5 тыс. атак в неделю с применением методов так называемой социальной инженерии, когда людей тем или иным способом по телефону или электронной почте вынуждают сообщать персональные сведения, сообщает «Российская газета».

Активность мошенников усиливается. Тем не менее, служба фрод-мониторинга Сбербанка минимизирует ущерб от их действий. Одним из простых примеров является ситуация, когда вывешивается объявление, выглядящее как официальное, с информацией об изменении телефона справочной службы интернет-провайдера. Когда люди звонят по этому номеру, злоумышленник может запрашивать личные пароли и идентификаторы.