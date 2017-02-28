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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц
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В Новокузнецке закрылся известный магазин

Сегодня 11:00
531
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке закрылся магазин «Европейские продукты». Об этом ВашГород.ру сообщила новокузнечанка.

Отметим, в Новокузнецке в последнее время массово закрываются продуктовые магазины. Так в мае закрылась сеть магазинов «Ближний». Последний магазин — на Советской площади — закрылся в конце мая.

Комментарии 2
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Вера
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это же тоже Щукинский магазин. он одним лотом ушел вместе с ближими
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Вася
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Автосалон Ниссан выставлен на продажу.
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