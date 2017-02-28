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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В Европе произошли два теракта: погибли люди

Сегодня 12:11
683
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
life.ru

Ночью в Лондоне произошли два теракта. Более 30 человек пострадали, шестеро мирных жителей погибли.

На мосту Лондон-бридж фургон совершил наезд на прохожих, после чего выскочившие из него террористы набросились на людей с охотничьими ножами. Вторая атака последовала на рынке Боро-маркет, также с применением ножа.

Как сообщает Regnum, к настоящему времени все три человека, устроивших резню в районе рынка Боро, ликвидированы стражами порядка.

Данные теракты стали не первыми за последнее время в Великобритании. Так, 22 мая на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, унесший жизни 22 человек. А 22 марта, на Вестминстерском мосту в Лондоне террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента убил полицейского. Жертвами теракта стали пять человек, более 40 были ранены.

Комментарии 10
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Свой
43 10
А мечети как строили так и строют,даже у нас,в Кузне,что удивительно и чрезвычайно омерзительно.Кому выгодно культивировать ЗЛО?
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Что посеешь,то и пожнёшь!
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Прохожий
5 20
За действия путлера в Сирии что ждет нас?
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а?
6 1
А чем мечети помешали?
Бандитам и террористам не нужны мечети, у них, в основном политические цели.
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Джокер
9 0
А мечети как строили так и строют,даже у нас,в Кузне,что удивительно и чрезвычайно омерзительно.Кому выгодно культивировать ЗЛО?
-----------------------------------------
Что посеешь,то и пожнёшь!
Я Православный... Но знаю,что нормальный Мусульманин,не пойдёт на такое.... Это,простые бандюганы.... Сплошной молодняк....Им не трудно байками,загрузить голову.... Не по теме-Одна из требований Майдана у молодняка,был снос Хрущёвок.... Как это связать? Они(молодняк),связывают..... Как Родители и Школа,воспитают своих чад,то и будет.....
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123
3 1
За действия путлера в Сирии что ждет нас?
Конкретно тебя дурка ждет если под каждой новостью Путин мерещится.
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...
2 2
Я Православный... Но знаю,что нормальный Мусульманин,не пойдёт на такое.... Это,простые бандюганы.... Сплошной молодняк....Им не трудно байками,загрузить голову.... Не по теме-Одна из требований Майдана у молодняка,был снос Хрущёвок.... Как это связать? Они(молодняк),связывают..... Как Родители и Школа,воспитают своих чад,то и будет.....
"Ни один мусульманин не пойдет на такое", ну ога, только почему-то чуть менее чем все террористы последних лет сплошь мусульмане.

Посмотри как "воспитанные" деньгами понаехавшие ведут себя в нерезиновске. Вспомни видео базарной хабалки, которая верещала стопхамовцу, что "из-под земли тебя достанут, ноги тебе вырвут с корнями — будешь ползать на двоих руках", а потом ее сынок подъехал и не разобравшись сразу кинулся "резать". Мусульмане такие милые..
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Прохожий
1 1
Конкретно тебя дурка ждет если под каждой новостью Путин мерещится.
Так поцелуйте в анус вашего хозяина.
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Артём 9573
1 2
"Ни один мусульманин не пойдет на такое", ну ога, только почему-то чуть менее чем все террористы последних лет сплошь мусульмане.

Посмотри как "воспитанные" деньгами понаехавшие ведут себя в нерезиновске. Вспомни видео базарной хабалки, которая верещала стопхамовцу, что "из-под земли тебя достанут, ноги тебе вырвут с корнями — будешь ползать на двоих руках", а потом ее сынок подъехал и не разобравшись сразу кинулся "резать". Мусульмане такие милые..
езжайте в Мск, подойдите к группе кавказской молодёжи возле метро Черкизовская, часов в 11 вечера, и сообщите им всё, что вы о них думаете
или у вас очко сыграет ?
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Пупс новокузнецкий
0 0
Не поленитесь, посмотрите в ютубе лекции профессора Александра Альбертовича Саля. Поймёте потом, что у происходит в мире.
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((
0 0
Артём:
езжайте в Мск, подойдите к группе кавказской молодёжи возле метро Черкизовская, часов в 11 вечера, и сообщите им всё, что вы о них думаете
или у вас очко сыграет ?
Часто повторяетесь. Неинтересно. На свеженькие троллизмы уже не способны?
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