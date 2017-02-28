Ночью в Лондоне произошли два теракта. Более 30 человек пострадали, шестеро мирных жителей погибли.
На мосту Лондон-бридж фургон совершил наезд на прохожих, после чего выскочившие из него террористы набросились на людей с охотничьими ножами. Вторая атака последовала на рынке Боро-маркет, также с применением ножа.
Как сообщает Regnum, к настоящему времени все три человека, устроивших резню в районе рынка Боро, ликвидированы стражами порядка.
Данные теракты стали не первыми за последнее время в Великобритании. Так, 22 мая на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, унесший жизни 22 человек. А 22 марта, на Вестминстерском мосту в Лондоне террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента убил полицейского. Жертвами теракта стали пять человек, более 40 были ранены.
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Что посеешь,то и пожнёшь!
Бандитам и террористам не нужны мечети, у них, в основном политические цели.
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Что посеешь,то и пожнёшь!
Посмотри как "воспитанные" деньгами понаехавшие ведут себя в нерезиновске. Вспомни видео базарной хабалки, которая верещала стопхамовцу, что "из-под земли тебя достанут, ноги тебе вырвут с корнями — будешь ползать на двоих руках", а потом ее сынок подъехал и не разобравшись сразу кинулся "резать". Мусульмане такие милые..
Посмотри как "воспитанные" деньгами понаехавшие ведут себя в нерезиновске. Вспомни видео базарной хабалки, которая верещала стопхамовцу, что "из-под земли тебя достанут, ноги тебе вырвут с корнями — будешь ползать на двоих руках", а потом ее сынок подъехал и не разобравшись сразу кинулся "резать". Мусульмане такие милые..
или у вас очко сыграет ?
езжайте в Мск, подойдите к группе кавказской молодёжи возле метро Черкизовская, часов в 11 вечера, и сообщите им всё, что вы о них думаете
или у вас очко сыграет ?