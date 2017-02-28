Ночью в Лондоне произошли два теракта. Более 30 человек пострадали, шестеро мирных жителей погибли.

На мосту Лондон-бридж фургон совершил наезд на прохожих, после чего выскочившие из него террористы набросились на людей с охотничьими ножами. Вторая атака последовала на рынке Боро-маркет, также с применением ножа.

Как сообщает Regnum, к настоящему времени все три человека, устроивших резню в районе рынка Боро, ликвидированы стражами порядка.

Данные теракты стали не первыми за последнее время в Великобритании. Так, 22 мая на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, унесший жизни 22 человек. А 22 марта, на Вестминстерском мосту в Лондоне террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента убил полицейского. Жертвами теракта стали пять человек, более 40 были ранены.