С объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности граждан, тоже нужно платить налог на имущество.

При этом в отношении недостроенного (проектируемого) жилого дома налоговая ставка не может превышать 0,3%, а в отношении прочих незавершенных объектов недвижимости — 0,5%. При этом собственники таких объектов не имеют права на применение налоговых льгот и вычетов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что новый налог на имущество физлиц посеял панику среди владельцев недвижимости. Многие из них считают, что его уплата станет непосильной ношей. Налог по кадастровой стоимости вызывает много споров у различных экспертов.