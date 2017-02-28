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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц
Недвижимость и строительство

За недостроенные дачи и дома с людей будут брать по полной

Сегодня 14:00
475
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prosobstvennost.ru

С объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности граждан, тоже нужно платить налог на имущество.

При этом в отношении недостроенного (проектируемого) жилого дома налоговая ставка не может превышать 0,3%, а в отношении прочих незавершенных объектов недвижимости — 0,5%. При этом собственники таких объектов не имеют права на применение налоговых льгот и вычетов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что новый налог на имущество физлиц посеял панику среди владельцев недвижимости. Многие из них считают, что его уплата станет непосильной ношей. Налог по кадастровой стоимости вызывает много споров у различных экспертов.

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Комментарии 7
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Сталин
5 2
быстрее делайте себе инвалидность)) Тогда и налог платить не будете)
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4 0
Люди пока не понимают, сколько им платить придется за любой объект недвижимости. Скоро узнают и это будет ШОК для всех.
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Любимое правительство
5 0
Взять, взять, взять!!! Надо, надо, надо!!!
Где ещё взять денег?!!!
У кого бы ещё отобрать?!!!
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Дмитрий Анатольевич Медведев
1 0
Мне вообще то хочется помимо двух яхт, личный самолет и недвижимость за границей. Люди вам какая разница? пейте дальше свою водку в бараках. Вас много, а я один.
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Любимое правительство
1 0
быстрее делайте себе инвалидность)) Тогда и налог платить не будете)
Не надейтесь Иосиф Виссарионович!
Мы и инвалидов обдерём!
Да ещё, против них народ настроим, растрезвоним, что инвалиды с пенсионерами высосали весь бюджет!
Мы не вы, мы со своей совестью всегда договоримся, плохая ВАМ досталась доля...
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да уж...
1 0
Мне вообще то хочется помимо двух яхт, личный самолет и недвижимость за границей. Люди вам какая разница? пейте дальше свою водку в бараках. Вас много, а я один.
Если бы один...
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Прохожий
0 0
Если платить трудовому народу я за а если путинской банде то против.
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