В Новокузнецке прошёл масштабный спортивный праздник «Дай пять!».

Тысяча взрослых и 200 детей из Новокузнецка и других кузбасских городов вышли на Театральную площадь, чтобы посоревноваться в беге.

Ребятишки пробежали 500 метров, взрослые — 5 километров.

После забега новокузнечан развлекли творческие коллективы — танцоры из «Extreme Effect», вокалисты из детской студии «Фасолька», команда Streetworkout и, конечно, наши телезвёзды — студия танца «Калинка». Также прошёл розыгрыш спортивных призов — абонементов в фитнес-залы, шагомеров, дневников тренировок и так далее.

Ведущие огласили по три лидера забега в каждой возрастной категории среди женщин и мужчин. Абсолютными победителями среди прекрасного пола стали Ольга Весёлкина (1 место, пробежала за 18 минут 6 секунд), Наталья Зятикова (2 место, 20 минут 14 секунд) и Вера Зятикова (3 место, 20 минут 14 секунд).

Среди мужчин самыми быстрыми стали Андрей Кабанец (1 место, 15 минут 30 секунд), Сергей Трошахов (15 минут 52 секунды) и Михаил Гулик (16 минут 23 секунды).

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Дай пять!» — благотворительный проект, организованный компанией «Евраз». В этом году за каждого участника, вышедшего на старт, организация перечислит средства на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников Дома детства № 95.