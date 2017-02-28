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У россиян появился дополнительный выходной

«Мисс Россия» из Кузбасса попыталась стать миллионершей

Сегодня 07:00
1384
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fashngroup.ru

«Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова приняла участие в популярной телеигре «Кто хочет стать миллионером».

Её напарником был известный певец Александр Серов. Игрокам удалось правильно ответить на 9 вопросов и заработать 50 тысяч рублей.

На следующем этапе битва за миллион для них окончилась. Александр Серов и Эльмира Абдразакова не смогли ответить, кто в телефильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл саксофониста в ресторане и в кинотеатре. Они взяли подсказку зала, но и она оказалась неверной.

В итоге участники остались в проигрыше. Им не удалось добраться до несгораемой суммы, определённой в начале игры в 200 тысяч рублей.

Комментарии 4
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Недимон
2 2
Можно попытаться стать миллионером лет эдак через кавырнадцать, если жене не отдавать зарплату, а жить как Альфонс - единственный, думаю, вариант.
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ААА
2 2
ПОПЫТАЛАСЬ, но не получилось))))) этож не конкурс "Мисс....", тут думать надо!!!
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322 223
1 1
Как можно с такими губищами и зубищами быть самой красивой девушкой страны?
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