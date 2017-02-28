«Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова приняла участие в популярной телеигре «Кто хочет стать миллионером».

Её напарником был известный певец Александр Серов. Игрокам удалось правильно ответить на 9 вопросов и заработать 50 тысяч рублей.

На следующем этапе битва за миллион для них окончилась. Александр Серов и Эльмира Абдразакова не смогли ответить, кто в телефильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл саксофониста в ресторане и в кинотеатре. Они взяли подсказку зала, но и она оказалась неверной.

В итоге участники остались в проигрыше. Им не удалось добраться до несгораемой суммы, определённой в начале игры в 200 тысяч рублей.