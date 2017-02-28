Композиция «Охотник и рысь» посвящена быту коренного народа Шории.
Её установили в парке имени Героя Советского Союза Якова Баляева в Таштаголе.
Автор композиции — самобытный шорский художник и резчик по дереву Сергей Челбогашев. В своей работе он использует поваленные ветром или сломавшиеся деревья.
«Охотник и рысь» состоит из двух частей: шорец-охотник с двустволкой в руках, вырезанный из кедра, и рысь, приготовившаяся к прыжку. На воплощение идеи ушло 2,5 месяца, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Первые композиции, посвящённые быту коренного народа, появились в таштагольском парке в 2016 году. Они изображают занятых повседневными делами старика, молодую женщину и двоих детей. В начале мая этого года здесь же появилась деревянная композиция «Переправа» — шорец-охотник, преодолевающий перекат вместе с охотничьим псом.
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