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У россиян появился дополнительный выходной

В Кузбассе появилась очередная скульптура в честь шорцев

Сегодня 07:10
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

Композиция «Охотник и рысь» посвящена быту коренного народа Шории.

Её установили в парке имени Героя Советского Союза Якова Баляева в Таштаголе.

Автор композиции — самобытный шорский художник и резчик по дереву Сергей Челбогашев. В своей работе он использует поваленные ветром или сломавшиеся деревья.

«Охотник и рысь» состоит из двух частей: шорец-охотник с двустволкой в руках, вырезанный из кедра, и рысь, приготовившаяся к прыжку. На воплощение идеи ушло 2,5 месяца, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Первые композиции, посвящённые быту коренного народа, появились в таштагольском парке в 2016 году. Они изображают занятых повседневными делами старика, молодую женщину и двоих детей. В начале мая этого года здесь же появилась деревянная композиция «Переправа» — шорец-охотник, преодолевающий перекат вместе с охотничьим псом.

Комментарии 2
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Хапаразигастус
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Рыси не прыгают на людей и вообще никаким образом не нападают, это миф. А шорец живодер.
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