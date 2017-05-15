ВашГород.ру продолжает делать утро понедельника чуточку добрее.

И сегодня первым делом мы расскажем трогательную историю пикабушницы из Гомеля. Женщина решила оригинально поздравить папу-коллекционера с юбилеем.

«Может, кто сумеет переслать мне открытки с видами вашего города, сойдут любые, даже самые дешёвые. Дело в том, что папа — инвалид-колясочник, и он таким образом „путешествует“. Сначала рассматривает открытки, а потом ищет на карте, где сделано фото. Если надо, могу оплатить почтовые расходы и стоимость открыток», — написала женщина.

В итоге откликнулись пикабушники с самых разных городов и стран, и открыток с сувенирами набралось на несколько пакетов. Юбиляр был очень растроган, рассказала женщина.

Кондитер Юлиана из Берлина создаёт уникальные сыроедческие тортики. Ингредиенты не подвергаются термической обработке выше 42 градусов. Обычно это молочные продукты, такие, например, как йогурт, а также овощи, фрукты и орехи. Получаются вот такие шедевры.

Публикация от Culinarydots (@culinarydots) Май 26 2017 в 10:32 PDT

Публикация от Culinarydots (@culinarydots) Май 17 2017 в 12:32 PDT

Публикация от Culinarydots (@culinarydots) Май 14 2017 в 10:05 PDT

В Сети обсуждают 12-летнюю Дарси Линн из США, которая выступила на американском шоу талантов и сразила зрителей искусством чревовещания. Хобби помогает ей побороть застенчивость.

И под конец несколько своеобразных комиксов серии Buni.

Хорошего начала недели!