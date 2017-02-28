Среди шашлычно-шаурмичных павильонов на остановке в Новокузнецке появился издательско-полиграфический салон.

В павильоне под названием «#Книга» горожане могут купить современную прозу и поэзию от издательства «Союз писателей», а ещё букинистику. Также, как удалось узнать ВашГород.ру, там предлагают распечатку, ламинированию, копии, брошюровку и другие услуги. Писатели могут приносить свои рукописи для публикации в журнале или их издания.

Книгочеев, авторов и других заинтересованных горожан приглашают в павильон на остановке Дом быта (со стороны СибГИУ).