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В Новокузнецке на остановке появился необычный павильон

Сегодня 07:20
1329
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Среди шашлычно-шаурмичных павильонов на остановке в Новокузнецке появился издательско-полиграфический салон.

В павильоне под названием «#Книга» горожане могут купить современную прозу и поэзию от издательства «Союз писателей», а ещё букинистику. Также, как удалось узнать ВашГород.ру, там предлагают распечатку, ламинированию, копии, брошюровку и другие услуги. Писатели могут приносить свои рукописи для публикации в журнале или их издания.

Книгочеев, авторов и других заинтересованных горожан приглашают в павильон на остановке Дом быта (со стороны СибГИУ).

Комментарии 3
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ААА
17 0
Оригинальненько!!! Хоть одна полезная вещь в городе появилась)))
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Йа-Йа
2 5
Букффами сыт не будешь. Вот если бы пельменную или блинную - вот тогда бы да))))
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Игорь
2 1
Букффами сыт не будешь. Вот если бы пельменную или блинную - вот тогда бы да))))
Да, да блинных бы....а книжных и типографии и так много))
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