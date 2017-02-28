Сайт ВашГород.ру начинает сотрудничество с новокузнецкой Школой молодых журналистов «Зона роста». Периодически мы будем публиковать материалы слушателей Школы о городских событиях на нашем сайте. Сегодня в статье Екатерины Худолеевой пойдёт речь о любимых местах отдыха новокузнечан.

Начинается лето. В каких странах туристы из Новокузнецка предпочитают отдыхать в нынешнем сезоне? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились к Сергею Дику — директору одного из туристических агентств нашего города. Он рассказал, куда и за какие деньги отправляются новокузнечане и почему они останавливают свой выбор на тех или иных странах.

Новокузнецкие туристы отдают предпочтение Вьетнаму, Таиланду и Турции. Эти курорты не требуют особых затрат, ведь «вилка» цен за тур составляет от 20 000 (за «горящий» тур) до 50 000 рублей. Люди едут на 10−14 дней, выбирая чаще всего недорогие трёхзвездочные отели, в которых действует программа «всё включено», а это значит, что завтраки, обеды и ужины входят в стоимость тура. В Турцию чаще всего летят семьи с детьми, так как там у родителей нет проблем с тем, как накормить ребёнка и где его оставить. Обычно в отелях работают аниматоры — люди, основная работа которых заключается в том, чтобы развлекать малышей.

Остров Хайнань, являющийся частью территории Китая, тоже очень притягателен для туристов.

Перелёт и отель с четырьмя «звёздами» на 10−14 дней обойдётся около 30 000−35 000 рублей, а «горящий тур» — ещё меньше, примерно 20 000 рублей, — говорит Сергей Иванович. — Но денег в поездку придётся взять больше, так как на этом острове цены примерно в 1,5 раза выше, чем на других популярных курортах.

Вести, которые касаются Египта, к сожалению, не так радостны.

Въезд на некогда очень популярный курорт для новокузнечан и других россиян в данный момент закрыт. Причиной послужил теракт, в результате которого над Синайским полуостровом в конце 2015 года потерпел крушение самолёт, летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, — напомнил Сергей Иванович, — но всё равно туда едут влюблённые в Египет туристы. Я думаю, море — одна из основных причин популярности этой страны.

Страны Европы также не остаются без внимания новокузнечан. Лидирует Греция.

Поток желающих отдохнуть в стране богов Олимпа увеличился особенно, — пояснил Сергей Дик.

По его мнению, огромную роль в этом играют чартеры — авиарейсы, которые формируются по специальному заказу, из Новосибирска или других ближайших городов. Второе и третье места у курортов Испании и Италии. Чаще всего горожане покупают туры в Грецию примерно за 40 000 рублей на 10 дней, тур в Испанию и Италию на этот же срок обойдётся примерно в 30 000 рублей, при условии вылета из Москвы.

Конечно, полуостров Крым сейчас пользуется большей популярностью, чем это было раньше.

Затраты, правда, высокие: на перелёт (может достигать 30 000 рублей), на проживание (примерно 2 000 рублей в сутки) и так далее, — вздыхает Сергей Дик. — К тому же не все туристы приезжают из Крыма довольными, да и море там холоднее, чем в странах зарубежных. Дорогим городом является Сочи. Анапа же остаётся привлекательным курортом для родителей маленьких горожан. Детей туда охотно отправляют.

А вот на Горный Алтай люди разного возраста едут с радостью и возвращаются в восторге. Даже реклама не нужна! За сутки проживания путешественник отдает 400−500 рублей, за автобус, что довезёт людей до красивейших Алтайских гор, придётся заплатить примерно 2 000−2 500 рублей. Доступность, красивая природа, активный отдых — девиз данного направления.

Также всё более популярной становится Белокуриха. Здесь туристы могут не только отвлечься от текущих забот, но и поправить своё здоровье.

Хоть кризис и ударил по карманам новокузнечан, наши «заядлые» туристы не перестают отказывать себе в удовольствии отдыхать, в том числе и в тёплых странах.

Екатерина Худолеева