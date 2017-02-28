Житель посёлка Инской Роман Черакаев удивил весь Кузбасс, покормив с руки медведя.

Косолапого мужчина встретил на берегу Беловского водохранилища. Животное подошло к машине Романа, беловчанин не растерялся и решил его покормить. Мишке достались шаурма и шоколадка, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

Что толкнуло мужчину на такой шаг, остаётся только догадываться. Однако, по его словам, кормить зверя было не страшно.

Показанные в видео действия опасны для жизни. Не рекомендуется повторять.