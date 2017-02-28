Это Сибирь, детка: кузбассовец покормил дикого медведя с руки
Сегодня 07:40
1191
Житель посёлка Инской Роман Черакаев удивил весь Кузбасс, покормив с руки медведя.
Косолапого мужчина встретил на берегу Беловского водохранилища. Животное подошло к машине Романа, беловчанин не растерялся и решил его покормить. Мишке достались шаурма и шоколадка, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».
Что толкнуло мужчину на такой шаг, остаётся только догадываться. Однако, по его словам, кормить зверя было не страшно.
Показанные в видео действия опасны для жизни. Не рекомендуется повторять.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.