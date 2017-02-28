Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
У россиян появился дополнительный выходной

Это Сибирь, детка: кузбассовец покормил дикого медведя с руки

Сегодня 07:40
1191
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zoozel.ru

Житель посёлка Инской Роман Черакаев удивил весь Кузбасс, покормив с руки медведя.

Косолапого мужчина встретил на берегу Беловского водохранилища. Животное подошло к машине Романа, беловчанин не растерялся и решил его покормить. Мишке достались шаурма и шоколадка, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

Что толкнуло мужчину на такой шаг, остаётся только догадываться. Однако, по его словам, кормить зверя было не страшно.

Показанные в видео действия опасны для жизни. Не рекомендуется повторять.

Комментарии 19
Добавить комментарий
аватар
мишка
4 0
рука тоже была вкусная, ням-ням
ответить
аватар
Дон Хенаро 42411
1 0
Ну и здоровый же он...ну нафиг...я бы по газам оттуда)
ответить
аватар
Андрей
7 0
Животным жрать уже в тайге нечего они и идут в город,это не первый случай
ответить
аватар
Збигнев Казимеж Бжезинский
0 1
Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом
ответить
аватар
Збигнев Казимеж Бжезинский
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....ФОМА ВСЕЯ РУСИ
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....ФОМА ВСЕЯ РУСИ
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....ладно человечество я вам ЗЕРКАЛО принёс.!
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....ладно человечество я вам ЗЕРКАЛО принёс.!
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
eggerb
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....фома
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....фома
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....фома
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
да ельцинско-чубайсовско-гэбэшным вовам---привет из АДА
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
.....ФОМА
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
СЕМЁН СЛЕПАКОВ
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
СЕМЁН СЛЕПАКОВ
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
СЕМЁН СЛЕПАКОВ
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
воля
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ