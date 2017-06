«Пока наш действующий губернатор находится в десятидневном отпуске по состоянию здоровья, по Кузбассу в очередной раз поползли слухи о его скором уходе. Говорят, в настоящий момент двадцать человек прошли собеседование в администрации президента РФ на „Старой площади“ на пост губернатора Кемеровской области и лишь один из них будет представлен президенту для назначения его и.о. губернатора. Но наши люди в Кузбассе ждать ту или иную сторону не хотят и вакуум власти не потерпят», — завил нашему изданию общественник, член партии «Единая Россия» Олег Мальцев.

Представители общественной организации «Кузбасс 2020» прислали в редакцию новую стратегию развития Кузбасса. Программа подготовлена 09.05.2017 года для общественных слушаний в Общественной палате КО и Совете народных депутатов КО с целью дальнейшей её реализации через законодательную и исполнительную власти Российской Федерации и Кемеровской области.

Региональная программа развития «Кузбасс 2020. Стратегия обновления»

Миссия Кузбасса:



1. Мы развиваем свою область, свой край, исходя из способностей каждого человека. Наш главный актив — это личность! Мы тщательно обучаем жителей области, способных реализовать свой внутренний мир через полученные навыки и образование, а также возможности региона;

2. Мы чётко соблюдаем иерархию внутри региона и за его пределами. Высокоинтеллектуальные личности стоят во главе и принимают решения общим советом, получая информацию с начала тех или иных событий, от каждого гражданина;

3. Мы стремимся к развитию духовной личности человека, живущего в регионе, и результат этого развития мы видим в материальном успехе наших людей, а значит и всего региона, и страны в целом;

4. Мы верим в Бога или своё высшее «Я». Мы придерживаемся общечеловеческих ценностей, устройства общества и природы в целом. Мы строим храмы разных конфессий, но не являемся слепыми сторонниками морали, мы соблюдаем традиции;

5. Мы не терпим невежество и алчность, мы призываем к честности и прозрачности во всех отношениях. Мы уважаем закон и считаем его главным условием для эволюции. Мы заботимся о своей безопасности и умеем постоять за себя;

6. Мы имеем политические амбиции для защиты своих интересов и интересов наших друзей, основанные на здравомыслие и справедливости.

7. Мы верим в исключительность российского народа. Мы будем влиять на политику внутри нашего государства и за его пределами в отношении жителей Кузбасса, условиями их жизни, а также укреплять своё влияние на развитие образования, культуры и науки;

8. Мы относимся к людям так, как мы хотим, чтобы они относились к нам. Это главное условие нашего порядка. Мы — это активные жители Кемеровской области, нацеленные на реализацию данной миссии;

9. Мы создаем великий край, основанный на созидательной энергии к жизни!

Цели и задачи Кузбасса:



1. Кузбасс — ведущий мировой технологический центр в области добычи и переработки полезных ископаемых;

2. Перепрофилировать добычу сырья в производство высоколиквидных товаров в объеме не менее 10% от общей добытой массы;

3. Создать во всем регионе территорию инвестиций на основании миссии и за счёт положительного инвестиционного климата;

4. Подготовить управленческие кадры и госслужащих в соответствии международному уровню и ввести программу повышения квалификации со сдачей экзаменов;

5. Увеличить численность населения в регионе до 3 700 000 до 2028 года за счёт областного фонда развития семьи и реализации семейных программ;

6. Создать условия для развития малого бизнеса. Обеспечить уровень поступлений в областной бюджет от его деятельности не менее 70% и первого совокупного места по удельному весу в ВРП Кемеровской области;

7. Ввести в Кузбассе мораторий на отсутствие предоплаты для малого бизнеса между любыми хозяйствующими субъектами;

8. Ограничить оборот наличных денежных средств, путем перевода средств по безналичному расчету и на пластиковые карты «МИР», во всех сферах жизнедеятельности для уничтожения теневого сектора экономики;

9. Увеличить общественный национальный контроль над выполнением поручений президента РФ областными и муниципальными властями;

10. Создать, разработать и внедрить проекты «Региональной торговой биржи угля» (РТБУ) и «Угольной долины» для обеспечения производственных мощностей по глубокой переработке угля, задействованного в малом бизнесе (Кузбасс самый опытный в этом плане регион в мире!);

11. Обеспечить поддержку и развитие Федерального проекта «ЮНАРМИЯ» в целях безопасности и патриотического воспитания юного поколения жителей региона;

12. Учредить Кузбасский международный экономический форум (КМЭФ) начать работу в 2018 году;

13. Реализовать региональную программу развития «Кузбасс 2020» до 2030 года;



Угольная промышленность в Кемеровской области признана во всем мире. Это доказывает заинтересованность в приобретении угля международными компаниями и поставке сложного оборудования для его добычи. Однако мировые тенденции развития рынка угля заставляют менять его структуру внутри региона. Лидеры в угледобывающей отрасли (по его прямому назначению) — Китай и Австралия. Кемеровская область слабоконкурентна на мировом рынке угледобычи и связано это в первую очередь с её географическим положением.

В связи с новой политикой Российской Федерации об уравнивании в экономическом и политическом развитии всех субъектов РФ (республик, краев и областей) для конкурентоспособности страны в целом на мировой арене, Кузбасс должен перейти на новые виды производства, связанные с глубокой переработкой угля и углехимией, превратив тем самым недостаток географического положения в преимущество. Увеличение объемов добычи угля и затраты на строительство дополнительной инфраструктуры, связанной с его доставкой потребителю, не несет в себе увеличение удельного веса в секторе добычи полезных ископаемых в ВРП региона, а только лишь новые издержки. Исходя из сложившейся ситуации, начать стратегические изменения следует с законодательных инициатив, связанных с законом «О недрах» и налоговых послаблениях участникам данных изменений.



«Закон 5+5» или «Закон 10» — поспособствует развитию фундаментальных наук при СО РАН и обеспечит сокращение отставания обрабатывающей промышленности Кемеровской области в ВРП от главного вида экономической деятельности в регионе — добычи полезных ископаемых. В первую очередь за счёт увеличения его удельного веса, а значит и поступлений в бюджеты всех уровней. Развитие глубокой переработки угля без необходимой законодательной базы невозможно. Необходимы четкие требования к уровню и поступлениям средств от её деятельности в местный и федеральный бюджеты.

В настоящий момент на свободном рынке угольной промышленности инвестиций в эту отрасль нет. Так как отсутствует законодательная классификация технологий, влияющих на объемы переработки. Имеется четкая потребность в законодательной инициативе, касающейся объемов переработки всей угольной массы с балансовых или подтвержденных запасов, также и от общей добытой массы угля отдельно взятого предприятия.

Согласно предлагаемой законодательной инициативе, угледобывающее предприятие по лицензионному соглашению, обязано переработать на собственные нужды 5% от общей добытой массы угля для обеспечение себя теплом, энергией и газом, тем самым сдерживая рост тарифов.

В финансовом плане это позволит снизить себестоимость добычи и увеличить поступления в местный бюджет от налога на прибыль. В научно-производственном плане — создать необходимые технологии переработки и уйти от зависимости поставщиков энергоносителей и подрядчиков. В социальном плане — создать новые квалифицированные рабочие места и поднять уровень подготовки специалистов в ссузах.

Также, следуя данному законодательному акту, предприятие обязуется реализовывать еще 5% от общей добытой массы угля своей марки, только через созданную в Кемеровской области местную биржу угля по себестоимости, при этом получая налоговые льготы на сделки по экспорту, влияющие на обеление оффшорных схем.

Емкость рынка первой части законодательного акта в первой фазе развития (разработка технологии под условия предприятия, производство оборудования, ввод в эксплуатацию и окупаемость) равна существующим затратам на обеспечение предприятия энергоносителями (свет, тепло, газ, вода).

Емкость рынка второй части на первой фазе развития (продажа угля через биржу, собственные инвестиции в проекты по переработке) равна затратам на доставку и перевалку угля по существующим тарифам в объеме 10% от общей добытой массы. Это составляет объем средств порядка 600 млн долларов. Последующие фазы развития по формуле Сырье + Полупродукт = Продукт выбранные технологии переработки угля, суммы и условия инвестирования позволяют увеличить рыночную стоимость конечного продукта, а также увеличивать долю в рынке продуктов из угля. Емкость рынка последующих фаз прямопропорциональна объемам инвестиций в эту отрасль.

«Кузбасс-территория инвестиций». Одними из главных условий привлечения инвестиций в Кемеровскую область является инвестиционный климат и пул перспективных инновационных проектов.

Инвестиционный климат Кузбасса основывается на существующих в регионе ресурсах и условиях ведения бизнеса.

Ресурсы:

1. Человеческие

— население 2 708 844 чел. и более 40 населенных пунктов, два из которых — города Кемерово и Новокузнецк;

— высокий индекс деловой активности и самоорганизации;

— новый формат лояльных руководителей — политиков в регионе и представителей в Москве;

2. Информационные — наличие инвестиционного паспорта и площадки проектов, а также статистических данных;

3. Природные (Кузнецкий Алатау, Шорский национальный парк, минерально-сырьевые);

4. Финансовые — наличие государственного гарантийного фонда;

5. Географические (Центр России), а также территориальные, выделенные в специальные экономические зоны типа «ЗЭБ» и «ТОСЭР»;

6. Земельные (9,6 млн. гектаров)

7. Лесные (5,4 млн. гектаров)

8. Экономические:

— высокая покупательская способность населения;

— рост поступления прямых иностранных инвестиций;

- развитая внешнеторговая инфраструктура;

- высокий внешнеторговый оборот;

- низкий уровень безработицы;

- отсутствие коррупционной составляющей.

9. Стабильный политико-экономический регион, развитая инфраструктура и одни из лучших дорог в России.

Условия:

1. Рассчитанный инвестиционный потенциал;

2. Низкая арендная плата за пользование земельными участками;

3. Большое количество проектных институтов, соответствующих международным стандартам;

4. Качественные государственные услуги и всесторонняя поддержка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

5. Налоговые льготы резидентам «ЗЭБ» и «ТОСЭР»;

6. Четкая инвестиционная политика со стороны областного государственного аппарата, прозрачность и открытость;

7. Безупречная репутация высших должностных лиц региона и основных бизнес групп;

8. Пул профессиональных менеджеров, работающих в АО «Корпорация развития Кемеровской области»

Предпочтения к инвесторам:

1. Российские и иностранные инвестиционные фонды, готовые финансировать под государственные гарантии, в том числе инфраструктурные объекты;

2. Банки, реализующие проектное финансирование под залог приобретаемого оборудования;

3. Международные сырьевые трейдеры;

4. Машиностроительные холдинги, сбывающие своё оборудование в лизинг и технологии под свое поручительство перед инвестором;

5. Производственные и перерабатывающие предприятия, желающие расширить своё производство с низкими издержками в следующих отраслях промышленности:

— автомобильная (производство и переработка автомобильных шин, узлов и агрегатов, — кузовов для самосвалов, диски);

— химическая (глубокая переработка угля и углехимия);

— деревообрабатывающая (производство мебели и отделочных материалов для строительства и ремонта зданий);

— строительные материалы (производство сендвич панелей, гипсокартона и пр.);

— пищевая промышленность;

— сельское хозяйство.

6. BTS Девелоперы для реализации строительной программы «Правый берег» (экологически выгодная жилищно-гражданская застройка правого берега реки «Томь» по всему руслу и территории от юга до севера области), а также строительства мостов и сети связующих автомобильных дорог до промышленных и туристических зон;

7. Крупные международные университеты и бизнес школы, которые заинтересованы работать и обучать абитуриентов в зоне информационного развития «Тырганград» в Прокопьвске в благоприятном экологически чистом районе города или («Сибирская Кремниевая Долина»)

8. Международные и российские IT-компании, заинтересованные в развитии кадров и инновационных проектах в сети интернет/передачи данных и в области программного обеспечения.

«Наука и образование»:

В настоящий момент в Кемеровской области действует общероссийская структура образовательных учреждений в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. В сфере профессионального образования в ссузах и вузах дефицит программ по подготовке специалистов в области углехимии и производства продукции углепереработки. Это обусловлено тем, что на региональном уровне отсутствуют заказчики данных специальностей. Основной поставщик знаний по вопросам развития углехимии — «Институт углехимии и химического материаловедения» в составе Российской Академии Наук. Институт находится на начальной стадии исследований в этой области, так как зависит от планируемых программ РАН. Только в 2013 году при поддержке Президиума СО РАН в Кемеровский Центр коллективного пользования поставлено сложное оборудование для исследования углеродистых веществ. Благодаря этому факту запатентованы новые технологии и изобретения в кемеровском институте. Но без определенных мероприятий в местном законодательстве реализовать полученные открытия будет невозможно еще долгое время.



Необходимые мероприятия

Бизнес среда:

1. Привлечение Заказчика образовательных программ и научных работ согласно разработанным критериям: угледобывающие предприятия, химические, перерабатывающие, производственные предприятия углеродных материалов;

2. Принятие нормативных и законодательных актов регионального значения согласно Закону «О недрах», ст. 4, в пользу глубокой переработки угля в объеме 10% от общей добытой массы;

3. Подготовка разъяснительной программы преимуществ увеличения основного капитала (средств) для производства высокотехнологичной продукции из угля и нефти и обучение руководящего состава на её базе;

4. Заключение соглашения на последующее трудоустройство между профессиональными образовательными учреждениями и Заказчиками специалистов в области машиностроения, углехимии и нефтехимии, производства углеродных материалов и в сфере программного обеспечения;

5. Создание бренда «Угольная Долина» с целью снижения издержек при реализации данных мероприятий. И создание на его базе объединения разрозненных в настоящий момент групп ученых и профессиональных специалистов различных учреждений, представителей бизнеса и потенциальных инвесторов, связанных с добычей полезных ископаемых и их переработкой.

6. Строительство единого научного бизнес центра, включающего в себя «Экспоцентр», «Лабораторию углехимии», «Угольную биржу», «Бизнес инкубатор», «Завод по производству оборудования и технологий» и «Международную школу бизнеса»



Образование:

1. Создать комиссию, состоящую из ведущих угледобывающих и перерабатывающих предприятий, «Кемеровского Института углехимии», Департамента образования КО по определению списка профессиональных учебных заведений и преподавательского состава, для подготовки необходимых специалистов;

2. Разработать совместно с Министерством образования обучающую программу для следующих специалистов:

Ссуз:

— оператор технологических линий;

— аппаратчик синтеза;

— сборщик;

— лаборант;

— наладчик и др. рабочие специальности на химическом производстве.

Техникумы:

— контроллер ОТК;

— технолог производства;

— мастер;

— специалист АСУ;

Вуз:

— химик, инженер — технолог;

— начальник ПТО;

— ведущий научный сотрудник;

— главный специалист;

— главный эксперт подготовки и управления проектами;

— международная торговля;

— государственное управление.

3. Внедрить в структуры Заказчиков через подписание соглашений поощрительную систему отбора студентов последних курсов на обучающую и преддипломную практики, а также программу трудоустройства молодых специалистов.



Наука:

Для реализации «Закона5+5» необходимо:

1. Создать научную инфраструктуру внедрения исследовательских работ и проектов «Угольной Долины» для студентов ВУЗов в области углехимии на базе «Института Углехимии», «КузГТУ», «КемГУ», «СибГИУ», а также новосибирского «Академгородка» и в лабораториях предприятий Заказчиков;

2. В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утвержденной Указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642), необходимо создать Кузбасский государственный научный фонд для реализации программ развития углехимии, технологий производств, инновационных экономических моделей через Государственную систему грантов, основанную Министерством образования и науки в Российском научном фонде и Российском Фонде фундаментальных исследований;

3. Разработать систему взаимодействия проекта «Угольная Долина» по научным исследованиям непосредственно с прямыми мировыми потребителями продукции углехимии. Таким образом определить круг потенциальных инвесторов в развитии различных проектов;

4. Внедрить систему реализации научных проектов в структуры практических производственных мощностей производителей. Создать программу льготного финансирования приобретения сложного оборудования для производства углеродных материалов и их переработки.



Население Кемеровской области стабильно сокращается и в настоящий момент по данным «Кемеровостата» составляет 2 708 844 человек. На 9000 меньше чем в тот же период за 2016 год и на 77 000 меньше чем 2007. Основная причина сокращения естественная убыль населения. Вторую строчку по данному показателю занимает миграция. Из-за тяжелых условий труда, проблем с экологией и недостаточному отношению к здоровому образу жизни, по показателям смертности лидируют мужчины. Число умерших жителей региона на 19% превысило число родившихся.

Причинами плохой экологии остаются:

1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха — одна из наиболее острых экологических проблем Кемеровской области. Кузбасс занимает второе место по уровню загрязнений в СФО. Это обусловлено тем, что основная часть населения проживает в районах концентрации загрязняющих веществ от деятельности угольных и металлургических предприятий, которые в свою очередь регулярно превышают предельно допустимые нормы. А новые территории по правому берегу реки Томь в городские агломерации не осваиваются.

2. Реки бассейна р. Томь загрязняются сточными водами предприятий горнодобывающей, топливно-энергетической, коксохимической промышленностями, агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства. Доброкачественной питьевой водой обеспечено не более 60% населения. На качество водопроводной воды существенное влияние оказывает отсутствие современных сооружений очистки и обеззараживания воды, изношенность водопроводных сетей и недостаточность объема очистных сооружений.

3. Гибель леса, который является одним из самых главных богатств Кузбасса. Основные причины уменьшения площади леса: болезни, вредители, лесные пожары, нарушение земель угольными разрезами и бесконтрольная вырубка.

Причинами ранней смертности является тяжелый труд на горнодобывающих предприятиях, сопровождающийся угольной пылью и устаревшими технологиями добычи полезных ископаемых, а также на металлургических предприятиях, где большая концентрация вредных газов и высокие температурные показатели. Остро стоит проблема в несоблюдении здорового образа жизни, связанная с употреблением алкогольных напитков, табакокурением и употреблением наркотических веществ.

Задачи, стоящие перед Кузбассом:

1. Разработать систему программ развития личности и воспитания для жителей области на основе общегосударственных во всех уровнях социальной жизни современного общества, с учетом национальных традиций, опыта предыдущих поколений и религиозных предпочтений;

2. Разработать программу развития семьи, где во главу угла традиционно встанет мужчина, как глава семьи. «Родил сына — построй дом», «Отец-молодец!»;

3. Внедрить программу адаптации мигрантов на территории Кемеровской области, как из соседних Субъектов РФ, так и из Ближнего зарубежья;

4. Увеличить до 2028 года численность населения области на 1 000 000 человек (до 3 700 000) в основном за счёт увеличения рождаемости и путем популяризации традиционных семейных ценностей через СМИ;

5. Реализовать строительную программу по руслу реки Томь в экологически чистых районах — «Правый Берег» малоэтажное жилищное строительство частных домов эконом класса за счет прямых инвестиций BTS — Девелоперов;

6. Снизить уровень потребления алкоголя путем закрытия торговых точек по продаже слабоалкогольных напитков в местах массового скопления людей и жилых домов. Крепкий алкоголь продавать только в магазинах с минимальной площадью 1000 м². Усилить борьбу с наркотраффиком и курением. Активизировать пропаганду о преимуществах их неупотребления;

7. Создать благоприятные условия для ведения собственного бизнеса.



Развитие малого бизнеса. На сегодняшний день лидирующие позиции в объеме ВРП Кемеровской области занимают корпорации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых и их переработкой. Малый бизнес по данным «Кемеровостат» на 2017 год занимает менее 20% в объеме ВРП по следующим видам деятельности:

сельское хозяйство 4%;

рыболовство, рыбоводство 0%;

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-мото транспортных средств, бытовых предметов 9,4%

гостиницы и рестораны 1%;

персональные услуги 1%;

строительство 4,7%

производство товаров массового потребления 0%.

Основные статьи доходов областного бюджета составляют по данным Главного Финансового Управления Кемеровской области:

налог на прибыль;

налог на доходы физических лиц;

налог на имущество организаций;

налог на добычу полезных ископаемых;

дотации из Федерального бюджета.

Все основные статьи доходов связаны с предприятиями горнодобывающего сектора и людьми, работающими на этих предприятиях. И со стороны исполнительной власти области было бы не дальновидно вкладывать основные денежные поступления в сферы не связанные с развитием бизнеса и увеличением числа активов.

Основные статьи расходов в областном бюджете от деятельности организаций, связанных с добычей полезных ископаемых на территории Кемеровской области, тыс. руб.:

развитие здравоохранения 20 383 248;

социальная поддержка населению 18 450 829;

образование 27 760 557;

управление государственными финансами Кузбасса 13 910 096;

Анализ статей, связанных с развитием малого бизнеса неутешителен, тыс.руб.:

экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса 74 765;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области 24 695;

Закон Кемеровской области от 20.12.2016 № 91-ОЗ об областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, вообще не содержит цифр субсидий для развития малого бизнеса в Статье 15, а лишь ссылается на усмотрение Коллегии Администрации области.

ВРП (Валовый Региональный Продукт) Кемеровской области на 2017 год запланирован в объеме 902 млрд. рублей, доходы в областной бюджет 100 млрд. рублей, расходы в 103 млрд. Дефицит составил 3 млрд.рублей. Никакой вразумительной программы по перекрытию дефицита бюджета и увеличению доходов на уровне области нет!

С точки зрения макроэкономических показателей и экономической безопасности, можно привести сравнительную схему развития Кемеровской области на основании приведенных факторов:

Показательная схема уровней безопасности Кузбасса:





По данной схеме видно о необходимости незамедлительного принятия кардинальных мер по исправлению сложившейся ситуации в разных сферах жизни, включая в первую очередь образования экономических возможностей и распределения областных доходов.



Меры по развитию малого бизнеса в Кемеровской области:



1. Перераспределение средств из областного бюджета в сторону экономического развития, за счет смещения акцентов из обеспечения управленческого аппарата и перенасыщенных статей расходов в социальных сферах;

2. Разработать сайт, который будет отображать транзакции областного бюджета, включая муниципалитеты в режиме реального времени;

3. Развитие малого бизнеса до уровня поступлений в областной бюджет от его деятельности не менее 70% и первого совокупного места в объеме ВРП Кемеровской области;

4. Упрощение процедуры кредитования и гарантийных обязательств, а также одобрения администрацией Кемеровской области инвестиционных проектов (для государственных финансовых институтов типа: АО «Корпорация МСП» и Гарантийного Фонда);

5. Обеспечение необходимого порядка работы Микрокредитной компании «Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области» для поиска, выбора и беззалогового финансирования перспективных проектов из малого бизнеса по ставке не превышающую ставку рефинансирования;

6. Создать Интернет площадку инвестиционных проектов и площадку краудфандинга (с миру по нитке) для развития малого бизнеса и привлечения частных инвесторов;

7. Презентовать в инвестиционные массы инвестиционный брендбук Кемеровской области «Кузбасс богат и я богат!» — «Kuzbass is rich and I am rich!»;

8. Введение согласно законодательного акта регионального значения трехлетнего моратория на отсутствие предоплаты для внешних и внутренних Заказчиков по совершаемым сделкам в секторе малого и среднего бизнеса на территории Кемеровской области по следующей схеме:





9. Загрузить все свободные площадки «ЗЭБ», и «ТОСЭР» производством товаров массового спроса под льготное финансирование «Фонда развития моногородов»;

10. Внедрить систему премиальной части при реализации государственных программ для госаппарата, задействованного в развитии малого бизнеса;

11. Распространить действие «закона 5+5» на малый и средний бизнес и определить критерии;

12. Учредить венчурный инвестиционный фонд или фонд посевных инвестиций Кемеровской области за счёт частных инвесторов под гарантии Кемеровской области;

13. Организация «Кузбасского Международного Экономического Форума» — «КМЭФ 2018», дает возможность:

места проведения г. Кемерово с 1 по 3 июня 2018 года

приглашения выбранного 11 марта президента Российской Федерации, за которого проголосует и наш Кузбасс на открытие данного Форума;

презентации Федерального интернет ресурса — площадки инвестиционных проектов Российской Федерации и особое значение Кузбассу и его проектам;

приглашения всех заинтересованных инвесторов, как российских, так и иностранных;

дискуссионной площадки между Правительством РФ, Министерствами, различными ведомствами и потенциальными инвесторами;

привлечь необходимые инвестиции в малый и средний бизнес.

14. Участие малого бизнеса в развитии IT-Технологий на площадке «Тырганград»;

15. Создание позитивного образа российского предпринимателя;



IT-Технологии. Развитие ИТ-Технологий в Кемеровской области должно осуществляться в двух направлениях:

Обмен данными в сети интернет (в том числе для нужд Министерства обороны РФ);

Разработка ПО для всех отраслей промышленности и робототехники.



Обмен данными в сети интернет предусматривает следующие этапы развития:

1. Выведение всех кафедр по информационным технологиям местных университетов из структурного положения в обучающем процессе. Создание единого научного и образовательного сообщества на отдельной площадке в г. Прокопьевске, в экологически чистом районе «Тырган»;

2. Создание инфраструктуры для студентов и преподавателей. Определить условные названия площадки «Тырганград» и «Сибирская Кремниевая Долина»;

3. Перераспределить расходы по реализации данных двух этапов в статьи затрат на образование в областном бюджете за счет уменьшение числа организаций общественных мероприятий в системе образования, а также за счет собственных средств ВУЗов;

4. Подписание соглашения с будущими работодателями и Заказчиками услуг на разработку Web-продуктов и ПО для существующих производственных процессов внутри региона;

5. Включить площадку в систему «Угольной долины» и построить сервер для хранения и обработки данных, с прохождением теста LAPACK или российским его аналогом и включением его в мировые ТОП 100;

6. Привлечение к участию в данном проекте ведущие российские и международные компании разработчиков для обучения и инвестирования;

7. Данное направление ориентировано на:

Интернет технологии;

мобильные технологии;

рекламные технологии;

цифровая медицина

дистанционные платежи;

криптовалюты.

Разработка ПО для промышленности и робототехники вливается в общую систему развития направления IT-технологий и ориентировано на создание:

интеллектуальных систем;

фреймообразных структур;

искусственных нейронных сетей;

моделирования мобильных роботов и транспортных средств;

создание и реализация франшиз в сфере коммерческой и социальной робототехники;

мелкосерийное производство и производство опытных образцов.

Кадры.

В настоящий момент кадровая политика в Кузбассе основана на достижениях в области образования прошлого столетия и авторитарном стиле управления. Система менеджмента качества начала внедряться на предприятиях горной отрасли Кузбасса только в начале 21-го века, но не прижилась, т.к. её внедрение «сверху» не имеет положительного результата без готовности принимать новую информационную политику кадрами по всей величине структуры того или иного предприятия.

Стиль управления высшим должностным лицом региона не соответствует нормам развития современного государства и не отвечает требованиям развития общества. В связи с чем, в области развиваются маргинальные движения в сторону разрушения любых инициатив, включая и властные структуры. Аппарат областной администрации реализует только приоритетные государственные программы по задаче «центра», без учета интереса местных жителей. Как следствие, у жителей региона формируются и создаются общие отрицательные, деструктивные поведенческие действия не направленные на созидание и развитие социума.

Государственный управленческий аппарат области стабильно проходит обучение в Москве. Однако после повышения квалификации не происходит ротации кадров. Многие остаются работать там же. В администрации не работают «карьерные» и «социальные» «лифты» для талантливых инициативных руководителей. Основой продвижения по служебной лестнице служит не общая объективная оценка способностей и успехов того или иного кандидата, а, как правило, мнение одного человека, основанное на собственных интуитивных национальных навыках, заложенных многолетним опытом, а также зачастую, устаревшими и архаичными принципами и порядками.

На основании вышеизложенного следует начинать изменения в кадровой политике с высшего государственного аппарата Кемеровской области:

1. Освободить от занимаемой должности действующего Губернатора Кемеровской области по состоянию здоровья и отправить на заслуженный отдых;

2. Представить политическим партиям и другими общественными организациями Президенту РФ кандидатов на пост Губернатора Кемеровской области из числа современных руководителей, имеющих опыт положительного создания и развития бизнеса;

3. Определить в качестве требования к кандидатам обязательный фактор: проживание на постоянной основе в Кемеровской области. Этот показатель позволит определить специалиста способного выстроить позицию, удовлетворяющую все стороны влияния на регион и найти компромисс;

4. Сформировать команду первых заместителей в соответствии от выбранного направления из данной программы для её реализации и профессионального опыта. Оставить на занимаемых должностях прежних заместителей, не попадающих под виды тех или иных направлений из программы развития «Кузбасс 2020»;

5. Учредить на паритетных началах государственно-частного партнерства Акционерное Общество «Корпорация развития Кемеровской области»;

6. Обеспечить корпорацию высшим кадровым составом из числа президентского и федерального кадрового резерва. На должности заместителей и начальников департаментов утвердить кандидатов из числа, прошедших обучение по программе «Глобальное образование», на основании Указа Президента РФ № 967 от 28.12.2013, а также из числа чемпионов WorldSkills;

7. Разработать инвестиционный бренбук Кемеровской области «Kuzbass is rich and I am rich!» и профессионально подготовить инвестиционный паспорт, с проектами для участия в международных выставках и презентации потенциальным инвесторам;

8. Учредить независимый фонд оплаты труда приглашенным опытным руководителям инвестиционных проектов, за счёт областного бюджета для выплаты им заработной платы до момента запуска реализуемого того или иного инвестиционного проекта;

9. Обеспечить реализацию программы Регионального кадрового стандарта и дуальной системы образования рабочих специальностей, совместно с Агентством Стратегических Инициатив РФ;

10. Открыть филиалы в Кемеровской области «Клуб лидеров» для формирования кадрового резерва в муниципальные органы власти за счет местных предпринимателей.



*Авторские права на текстовый материал, схемы и фотографии данного документа принадлежат инициативной группе в г. Кемерово под руководством О.Г.Мальцева.