Россиян ждёт короткая рабочая неделя.

В следующий понедельник, 12 июня, мы отпразднуем День России. Это государственный праздник, и по Трудовому кодексу день считается выходным.

Таким образом работающие по пятидневке отдыхают три дня — субботу, воскресенье и понедельник. Те, кто трудится шесть дней в неделю, смогут восстановить силы в воскресенье и понедельник.