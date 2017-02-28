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У россиян появился дополнительный выходной

У россиян появился дополнительный выходной

Сегодня 09:18
2024
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fotovsem.com

Россиян ждёт короткая рабочая неделя.

В следующий понедельник, 12 июня, мы отпразднуем День России. Это государственный праздник, и по Трудовому кодексу день считается выходным.

Таким образом работающие по пятидневке отдыхают три дня — субботу, воскресенье и понедельник. Те, кто трудится шесть дней в неделю, смогут восстановить силы в воскресенье и понедельник.

Комментарии 20
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Андрей
2 0
Вот тебе и День независимости!
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Дон Хенаро 42411
19 17
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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Я
6 19
Дон Хенаро:
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Со своим призывом ты пукаешь в воду...
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Evgeniy
5 8
Со своим призывом ты пукаешь в воду...
Анальный в президенты?
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Любимое правительство
1 8
Анальный в президенты?
Нет! Только любимый гарант! Он НАС устраивает.
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Блашик
9 4
Дон Хенаро:
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
А тем временем пока хомячки суетятся на местах,Навальный улетел в Испанию отмечать свой день рождения.
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Ветер перемен...
15 5
Минусисты,в отличие от вас,те кто ходит на митинги,хоть что-то делают,а не просиживают время в пустую поливаю грязью пользователей в интернете. Те кто выходит на митинги, те кто придёт на митинг 12 июня,вот это и есть настоящие патриоты России! Если Навальный нас всех грандиозно обманывает, то он своё получит. На сегодняшний день лично у меня он не вызывает никакого негатива и недоверие. Он единственный человек,который смог достучаться до народа и вытащить людей на площади страны с вполне обоснованными претензиями к власти. Лично я считаю что пусть и не большая, но все же революция произошла. Произошла в сознании граждан,люди перестали бояться зажравшихся,заворовавшихся свиней. Как я уже писал ранее: смена власти будет,никакой Путин не в силах удержать правление,и это не зависит ни от кого,даже от Навального. Это история,природа планеты,они делают свою работу,мир постоянно меняется, а наша задача помочь измениться к лучшему.
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Ветер перемен...
2 3
"поливаЯ грязью" извините, всё Т9 лезет.
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Блашик
8 2
Минусисты,в отличие от вас,те кто ходит на митинги,хоть что-то делают,а не просиживают время в пустую поливаю грязью пользователей в интернете. Те кто выходит на митинги, те кто придёт на митинг 12 июня,вот это и есть настоящие патриоты России! Если Навальный нас всех грандиозно обманывает, то он своё получит. На сегодняшний день лично у меня он не вызывает никакого негатива и недоверие. Он единственный человек,который смог достучаться до народа и вытащить людей на площади страны с вполне обоснованными претензиями к власти. Лично я считаю что пусть и не большая, но все же революция произошла. Произошла в сознании граждан,люди перестали бояться зажравшихся,заворовавшихся свиней. Как я уже писал ранее: смена власти будет,никакой Путин не в силах удержать правление,и это не зависит ни от кого,даже от Навального. Это история,природа планеты,они делают свою работу,мир постоянно меняется, а наша задача помочь измениться к лучшему.
Конечно получит,миллиарды в карман себе и своим кураторам.
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322 223
2 6
Минусисты,в отличие от вас,те кто ходит на митинги,хоть что-то делают,а не просиживают время в пустую поливаю грязью пользователей в интернете. Те кто выходит на митинги, те кто придёт на митинг 12 июня,вот это и есть настоящие патриоты России! Если Навальный нас всех грандиозно обманывает, то он своё получит. На сегодняшний день лично у меня он не вызывает никакого негатива и недоверие. Он единственный человек,который смог достучаться до народа и вытащить людей на площади страны с вполне обоснованными претензиями к власти. Лично я считаю что пусть и не большая, но все же революция произошла. Произошла в сознании граждан,люди перестали бояться зажравшихся,заворовавшихся свиней. Как я уже писал ранее: смена власти будет,никакой Путин не в силах удержать правление,и это не зависит ни от кого,даже от Навального. Это история,природа планеты,они делают свою работу,мир постоянно меняется, а наша задача помочь измениться к лучшему.
лично у меня, лично я ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
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12345
6 3
лично у меня, лично я ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Согласен, пенсионеры юпуп не смотрють.
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да-да
11 3
А тем временем пока хомячки суетятся на местах,Навальный улетел в Испанию отмечать свой день рождения.
И что? Он не на госслужбе, а свободный охотник.
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111
3 5
Дон Хенаро:
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!

12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)

Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Лично я тоже приду на этот митинг. Невыносимо жить в стране, где правит банда. Но пардон, Навальный - для меня не президент. Хотя соглашусь: за то,что он расшевелил заснувший и всё проглатывающий народ - уважение достоин. Но президентом лично я его не вижу.
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20!8
1 1
Ребят. Те кто пишет про Навального, что он де английский шпиён и работает на гранты "соросов", кто вам мешает доказать это? Вы тут пуканы свои рвете в холостую ))) Если бы у него были связи с "грантодателями", то его бы уже давно гэбня закрыла. Все, что мне о нем известно, в плане его "олигархичности")), это то, что Навальный является миноритарным акционером в нескольких акционерных обществах. Он такой же смертный как вы или я. Он один из нас. Поэтому он достоин уважения, как обычный человек бросивший вызов клептократичному режиму. Уже только идиоты не понимают, что при таких гигантских объемах вывоза из страны природных ресурсов, можно и должно было за 17 лет создать технологичную экономику даже на базе государственных предприятий, не говоря уже о частниках, которым нужно создать конкурентные условия! Но вместо этого всех ученых "разогнали", навязали людям кредитное рабское-мышление, залезли в тупик с крымнашем, разосрались со всеми с кем только можно во внешней политике, далее, налоговые функции присвоили себе озерные братки с этим платоном, курортный сбор это тоже поборы с населения в пользу семейки, о которой мы еще наверное узнаем, экономика полностью офшоризирована, депутаты совершенно в отрыве живут от народа, получая гигантские деньги по сути на за что! Совет федерации - клоунская контора рога и копыта на пайке у режима. Хватит! Надоело! Мы хотим нормальные дороги, достойные зарплаты, достойные пенсии и медицинское обслуживание, "расстрелов" и посадок казнокрадов. Мы хотим нормальное будущее для наших детей, потому что мы живем в самой обеспеченной и самой богатой стране планеты! Поэтому мы будем голосовать за Алексея Навального! Надеюсь, что гэбня не расправится с ним, как с Немцовым.
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Митрич
4 1
Со своим призывом ты пукаешь в воду...
Он на протяжении уже 2-х недель бьет в бубен и слушает, слушает....... :-))))
Больной, что с него взять? :-))) Не мешайте парнише мриять, пока он мриет, он тихий.... :-))))
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Ветер перемен...
4 1
лично у меня, лично я ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Что значит кто я? Обычный работяга,Житель Новокузнецка. И уж поверь,ни мне,ни кому-то ещё никто,никаких денег платил для пиара и выхода на митинг. Лично меня жизнь вынудила выйти на митинг. Что мы делаем? Мы,народ,которую не пофиг наше будущее, будущее наших детей и страны. А правительство дико очкануло после 26 марта. Посмотри что в Москве творилось. Думаешь взрыв электропоезда в Питерском метро реально террористический? Угу.
ответить
аватар
Ветер перемен...
0 0
лично у меня, лично я ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Извиняюсь " никто НЕ платил денег".
ответить
аватар
Ветер перемен...
0 0
лично у меня, лично я ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Извиняюсь " никто НЕ платил денег".
ответить
аватар
111
0 0
Ребят. Те кто пишет про Навального, что он де английский шпиён и работает на гранты "соросов", кто вам мешает доказать это? Вы тут пуканы свои рвете в холостую ))) Если бы у него были связи с "грантодателями", то его бы уже давно гэбня закрыла. Все, что мне о нем известно, в плане его "олигархичности")), это то, что Навальный является миноритарным акционером в нескольких акционерных обществах. Он такой же смертный как вы или я. Он один из нас. Поэтому он достоин уважения, как обычный человек бросивший вызов клептократичному режиму. Уже только идиоты не понимают, что при таких гигантских объемах вывоза из страны природных ресурсов, можно и должно было за 17 лет создать технологичную экономику даже на базе государственных предприятий, не говоря уже о частниках, которым нужно создать конкурентные условия! Но вместо этого всех ученых "разогнали", навязали людям кредитное рабское-мышление, залезли в тупик с крымнашем, разосрались со всеми с кем только можно во внешней политике, далее, налоговые функции присвоили себе озерные братки с этим платоном, курортный сбор это тоже поборы с населения в пользу семейки, о которой мы еще наверное узнаем, экономика полностью офшоризирована, депутаты совершенно в отрыве живут от народа, получая гигантские деньги по сути на за что! Совет федерации - клоунская контора рога и копыта на пайке у режима. Хватит! Надоело! Мы хотим нормальные дороги, достойные зарплаты, достойные пенсии и медицинское обслуживание, "расстрелов" и посадок казнокрадов. Мы хотим нормальное будущее для наших детей, потому что мы живем в самой обеспеченной и самой богатой стране планеты! Поэтому мы будем голосовать за Алексея Навального! Надеюсь, что гэбня не расправится с ним, как с Немцовым.
Тот, кто говорит, что все, кто против действующей власти в стране - шпионы Госдепа, просто дурак. Лично я ничей не шпион), но против власти потому,что это не власть а ОПГ. Но вы, Ветер перемен, слишком давите со своим Навальным. Повторюсь: за то,что расшевелил "русских ИвАнов" - уважения достоин. Но президентом ему быть нельзя. Он конкретный националист.
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Кот Васька
2 0
Нет! Только любимый гарант! Он НАС устраивает.
КОГО НАС!?!?!?!? ТЫ ТУТ ОДИН!!!
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