У россиян появился дополнительный выходной
Сегодня 09:18
2024
Россиян ждёт короткая рабочая неделя.
В следующий понедельник, 12 июня, мы отпразднуем День России. Это государственный праздник, и по Трудовому кодексу день считается выходным.
Таким образом работающие по пятидневке отдыхают три дня — субботу, воскресенье и понедельник. Те, кто трудится шесть дней в неделю, смогут восстановить силы в воскресенье и понедельник.
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МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
В то время как они продают ресурсы НАШЕЙ страны и покупают дворцы за рубежом, выводят миллиарды долларов в оффшоры...
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!
12 июня все на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Навальный НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
Больной, что с него взять? :-))) Не мешайте парнише мриять, пока он мриет, он тихий.... :-))))
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...
Во-первых, кто такой "лично ты"???
А, во вторых, "хоть что-то" - это что? Собраться и потоптаться? Результат какой?
И, в-третьих, навальному НИКОГДА не быть президентом.
Однозначно ...