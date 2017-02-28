Сегодня, 5 июня, у потребителей Кузнецкой ТЭЦ в Кузнецком и Орджоникидзевском районе отключили горячую воду.

Гидравлические испытания продлятся до 18 июня. В этот день жителей уже начнут подключать к горячей воде, и 19 числа она должна появиться во всех квартирах.

Как уже сообщал ВашГород.ру, отключение горячей воды уже пережили новокузнечане из части Центрального и Куйбышевского, а также Новоильинского и Заводского районов. Подробный график гидравлических испытаний смотрите здесь.