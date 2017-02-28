В двух районах Новокузнецка отключили горячую воду
Сегодня 12:02
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Сегодня, 5 июня, у потребителей Кузнецкой ТЭЦ в Кузнецком и Орджоникидзевском районе отключили горячую воду.
Гидравлические испытания продлятся до 18 июня. В этот день жителей уже начнут подключать к горячей воде, и 19 числа она должна появиться во всех квартирах.
Как уже сообщал ВашГород.ру, отключение горячей воды уже пережили новокузнечане из части Центрального и Куйбышевского, а также Новоильинского и Заводского районов. Подробный график гидравлических испытаний смотрите здесь.
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