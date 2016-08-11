Речь идёт о сумме три миллиона рублей.
Известная по работе в администрации Кемеровской области, а ныне вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, подозревается во взятках. Они якобы связаны с распределением земель в регионе. Елена Мазанько курировала во Владимирской области имущественные и земельные отношения, пишет Novokuznetsk.su.
Уточняется, что вице-губернатора подозревают во взятках, которые она получила в 2014 году в размере одного и двух миллионов рублей. Сейчас Елена Мазанько содержится в следственном изоляторе. Глава Владимирской области Светлана Орлова назвала задержание своего зама «провокацией».
Как напоминает источник, Елена Мазанько почти 20 лет отработала на муниципальной службе в Кузбассе.
Она родилась в Новокузнецке в 1966 году. На муниципальную службу поступила в 1992. В 1996 году назначена на должность начальника отдела филиала Федеральной продовольственной корпорации по Кемеровской области. В 2010 году стала заместителем Амана Тулеева по поддержке и развитию предпринимательства. Затем непродолжительное время поработала в департаменте имущественных отношений Минэкономразвития России.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Губернатор Владимирской области Орлова - из Кузбасса. Она перетащила к себе Мазанько.
С 2013 года Мазанько работает во Владимирской области. Взятки получила в 2014г.
Быстро освоилась.
11 августа 2016
"Управление административными зданиями администрации Владимирской области закупило роскошные мебель и предметы интерьера почти на 1,9 млн рублей, в том числе шкаф и туалетный столик, отделанные слоновой костью и золотом.
Контракт на поставку мебели и предметов интерьера Государственное бюджетное учреждение «Управление административными зданиями администрации Владимирской области» разместило на электронных торгах 30 июня. Судя по аукционной документации, 25 июля с победителем был заключен договор, по которому поставщик обязался доставить мебель в течение 5 дней с даты, следующей после даты заключения договора. То есть 21 предмет, по обывательским меркам, стоящий безумно дорого, на сегодняшний день уже поставлен. Причем, что особо пикантно, всё это великолепие пришло из Кемеровской области.
Общая сумма контракта - 1 892 534.00 рублей. Список роскошных предметов, заказанных Белым домом, впечатляет:
- Двухметровая кровать из массива бука, с обитым изголовьем в стиле классика — цена 344 тысячи рублей;
- Матрас за 99,5 тысяч - с чехлом, пропитанным вытяжкой из лимона, эвкалипта и лаванды;
- Шкаф с тремя дверями, ценой в 606 тысяч рублей, сделанный из массива бука и липы, с отделкой из слоновой кости и золота;
- Под стать шкафу, за 264,5 тысячи — туалетный столик, тоже из бука и липы, отделанный слоновой костью и золотом, классические гнутые ножки которого декорированы объемной резьбой, а ручки покрыты позолотой;
- Зеркало в раме из натурального дерева — 28 тысячи рублей;
- Пуфик тоже из бука и липы, с резьбой ручной работы — 45 тысяч;
- Настольная лампа почти за 76 тысяч — абажур из дамасковой ткани белого цвета с узором, основание декорировано резными металлическими листьями белого цвета;
- Зеркало в раме — почти 100 тысяч, цвет — хром;
- Держатель для мыла, держатель для щеток и бумагодержатель — по 17 тысяч рублей каждый;
- Металлическая полка в душевую, по форме — решетка, цена почти 33 тысячи рублей;
- И, наконец, туалетный ершик — за 23 тысячи рублей!
Всю эту роскошь поставил единственный участник электронного аукциона - ООО "СУ РСТ", зарегистрированное в городе Кемерово. Основной вид деятельности этой фирмы — строительные и отделочные работы.
Добавим также, что департамент имущественных и земельных отношений, который курирует работу ГБУ «Управление административными зданиями администрации Владимирской области», с июля 2013 года возглавляет Елена Мазанько - в 2009 - 2010 годах она занимала должность заместителя губернатора Кузбасса по поддержке и развитию предпринимательства. А губернатор Владимирской области Светлана Орлова, до назначения в 33-ий регион, в течение 12 лет представляла в Совете Федерации именно Кемеровскую область.
Для каких целей администрация Владимирской области купила 21 предмет мебели и интерьера почти за 2 млн рублей, и кто будет пользоваться в буквальном смысле золотым шкафом ценой в неплохую иномарку? Вопрос риторический".
Господи, сколько же у нас в стране структур, которые непонятно чем занимаются! И вот 30-летнюю тётю ставят руководить отделом какой-то левой конторки....Видимо, незаурядного ума мадам, чтоб к такому возрасту так продвинуться на гос.службе
Тулеев то с отпуска вышел? А то слухами земля полнится...
11 августа 2016
"Управление административными зданиями администрации Владимирской области закупило роскошные мебель и предметы интерьера почти на 1,9 млн рублей, в том числе шкаф и туалетный столик, отделанные слоновой костью и золотом.
Контракт на поставку мебели и предметов интерьера Государственное бюджетное учреждение «Управление административными зданиями администрации Владимирской области» разместило на электронных торгах 30 июня. Судя по аукционной документации, 25 июля с победителем был заключен договор, по которому поставщик обязался доставить мебель в течение 5 дней с даты, следующей после даты заключения договора. То есть 21 предмет, по обывательским меркам, стоящий безумно дорого, на сегодняшний день уже поставлен. Причем, что особо пикантно, всё это великолепие пришло из Кемеровской области.
Общая сумма контракта - 1 892 534.00 рублей. Список роскошных предметов, заказанных Белым домом, впечатляет:
- Двухметровая кровать из массива бука, с обитым изголовьем в стиле классика — цена 344 тысячи рублей;
- Матрас за 99,5 тысяч - с чехлом, пропитанным вытяжкой из лимона, эвкалипта и лаванды;
- Шкаф с тремя дверями, ценой в 606 тысяч рублей, сделанный из массива бука и липы, с отделкой из слоновой кости и золота;
- Под стать шкафу, за 264,5 тысячи — туалетный столик, тоже из бука и липы, отделанный слоновой костью и золотом, классические гнутые ножки которого декорированы объемной резьбой, а ручки покрыты позолотой;
- Зеркало в раме из натурального дерева — 28 тысячи рублей;
- Пуфик тоже из бука и липы, с резьбой ручной работы — 45 тысяч;
- Настольная лампа почти за 76 тысяч — абажур из дамасковой ткани белого цвета с узором, основание декорировано резными металлическими листьями белого цвета;
- Зеркало в раме — почти 100 тысяч, цвет — хром;
- Держатель для мыла, держатель для щеток и бумагодержатель — по 17 тысяч рублей каждый;
- Металлическая полка в душевую, по форме — решетка, цена почти 33 тысячи рублей;
- И, наконец, туалетный ершик — за 23 тысячи рублей!
Всю эту роскошь поставил единственный участник электронного аукциона - ООО "СУ РСТ", зарегистрированное в городе Кемерово. Основной вид деятельности этой фирмы — строительные и отделочные работы.
Добавим также, что департамент имущественных и земельных отношений, который курирует работу ГБУ «Управление административными зданиями администрации Владимирской области», с июля 2013 года возглавляет Елена Мазанько - в 2009 - 2010 годах она занимала должность заместителя губернатора Кузбасса по поддержке и развитию предпринимательства. А губернатор Владимирской области Светлана Орлова, до назначения в 33-ий регион, в течение 12 лет представляла в Совете Федерации именно Кемеровскую область.
Для каких целей администрация Владимирской области купила 21 предмет мебели и интерьера почти за 2 млн рублей, и кто будет пользоваться в буквальном смысле золотым шкафом ценой в неплохую иномарку? Вопрос риторический".
Александр Алексеевич начал свою трудовую биографию в 1986 году горнорабочим на шахте «Зенковская» в г. Прокопьевске. В дальнейшем работал участковым маркшейдером, горным мастером и помощником начальника участка на шахтах Кузбасса.
... А.А. Мазанько работает директором филиала и заместителем директора Страховой компании «АСКО-ПРОФ» (в 1994-1998 гг.). С 1998 по 2006 годы А.А. Мазанько - в должности генерального директора на предприятиях Новокузнецка и Кемерова, с 2006 по 2009 годы - в должности заместителя гендиректора Губернской страховой компании Кузбасса, с 2009 по 2010 годы – в должности гендиректора ООО «Сельские рынки Кузбасса».
С 1 декабря 2014 года А.А. Мазанько вступил в должность управляющего Отделением ПФР по Владимирской области.
За усердие, проявленное при исполнении служебных обязанностей награжден Благодарностью Председателя Правления Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздова и памятным знаком "25 лет Пенсионному фонду Российской Федерации".
За успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в реализацию современных эффективных подходов к работе награжден Благодарностью Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой.
За высокий профессионализм и большой вклад в развитие системы Пенсионного фонда Российской Федерации награжден Благодарностью Председателя Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселева.
Решением Постановления Исполкома Владимирского областного объединения организаций профессиональных союзов от 08.12.2016 г. награжден нагрудным знаком "За солидарность".
За активную позицию и сотрудничество по защите прав старшего поколения Владимирской области награжден Благодарственной грамотой председателя ООО «Союз пенсионеров России», председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" В.В. Рязанского.
Александр Алексеевич начал свою трудовую биографию в 1986 году горнорабочим на шахте «Зенковская» в г. Прокопьевске. В дальнейшем работал участковым маркшейдером, горным мастером и помощником начальника участка на шахтах Кузбасса.
... А.А. Мазанько работает директором филиала и заместителем директора Страховой компании «АСКО-ПРОФ» (в 1994-1998 гг.). С 1998 по 2006 годы А.А. Мазанько - в должности генерального директора на предприятиях Новокузнецка и Кемерова, с 2006 по 2009 годы - в должности заместителя гендиректора Губернской страховой компании Кузбасса, с 2009 по 2010 годы – в должности гендиректора ООО «Сельские рынки Кузбасса».
С 1 декабря 2014 года А.А. Мазанько вступил в должность управляющего Отделением ПФР по Владимирской области.
За усердие, проявленное при исполнении служебных обязанностей награжден Благодарностью Председателя Правления Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздова и памятным знаком "25 лет Пенсионному фонду Российской Федерации".
За успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в реализацию современных эффективных подходов к работе награжден Благодарностью Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой.
За высокий профессионализм и большой вклад в развитие системы Пенсионного фонда Российской Федерации награжден Благодарностью Председателя Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселева.
Решением Постановления Исполкома Владимирского областного объединения организаций профессиональных союзов от 08.12.2016 г. награжден нагрудным знаком "За солидарность".
За активную позицию и сотрудничество по защите прав старшего поколения Владимирской области награжден Благодарственной грамотой председателя ООО «Союз пенсионеров России», председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" В.В. Рязанского.
работает! Значит я был прав, когда утверждал, что в час "Х" все предадут всех?