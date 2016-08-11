Речь идёт о сумме три миллиона рублей.

Известная по работе в администрации Кемеровской области, а ныне вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, подозревается во взятках. Они якобы связаны с распределением земель в регионе. Елена Мазанько курировала во Владимирской области имущественные и земельные отношения, пишет Novokuznetsk.su.

Уточняется, что вице-губернатора подозревают во взятках, которые она получила в 2014 году в размере одного и двух миллионов рублей. Сейчас Елена Мазанько содержится в следственном изоляторе. Глава Владимирской области Светлана Орлова назвала задержание своего зама «провокацией».

Как напоминает источник, Елена Мазанько почти 20 лет отработала на муниципальной службе в Кузбассе.

Она родилась в Новокузнецке в 1966 году. На муниципальную службу поступила в 1992. В 1996 году назначена на должность начальника отдела филиала Федеральной продовольственной корпорации по Кемеровской области. В 2010 году стала заместителем Амана Тулеева по поддержке и развитию предпринимательства. Затем непродолжительное время поработала в департаменте имущественных отношений Минэкономразвития России.