Сегодня школьники всей страны пишут ЕГЭ
Сегодня 10:00
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11-классники в России продолжают сдавать Единый государственный экзамен.
Сегодня, 5 июня, школьников ждёт испытание по обществознанию. Согласно графику на официальном портале ЕГЭ, результаты должны объявить не позднее 22 июня.
Ученики, которые не смогли сегодня сдать экзамен по уважительной причине, напишут его 21 июня. Подробный график основных и резервных ЕГЭ смотрите здесь.
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