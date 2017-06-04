Названа дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Она состоится 15 июня. Задать свой вопрос главе государства все желающие смогут по телефону, отправив смс или ммс-сообщение, а также через сайт, либо специальное мобильное приложение. Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в этом году смогут не только отправить текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Об этом сообщает «Российская газета».

Прямая линия начнётся в 12:00 по московскому времени. Транслировать её будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».