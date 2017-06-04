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У россиян появился дополнительный выходной

Владимир Путин ответит на вопросы россиян

Сегодня 10:40
494
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
genheration.com

Названа дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Она состоится 15 июня. Задать свой вопрос главе государства все желающие смогут по телефону, отправив смс или ммс-сообщение, а также через сайт, либо специальное мобильное приложение. Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в этом году смогут не только отправить текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Об этом сообщает «Российская газета».

Прямая линия начнётся в 12:00 по московскому времени. Транслировать её будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Комментарии 11
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Николай Бульйон
0 17
Друзья и не только, ЛЮДИ!!!
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
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Дон Хенаро 42411
14 1
Друзья и не только, ЛЮДИ!!!
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
Не смешите меня....там все выбрано и подстроено...как всегда театр одного актера...
Теперь до власти можно только достучаться с позиции народного протеста...
Все 12 июня выходим на митинг!!!!

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 пробелы убрать
Нас уже больше 1000 !!!!
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Ветер перемен...
12 0
Друзья и не только, ЛЮДИ!!!
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
Бульон, ну,ну ты что Бульон? 8-( Ну что ты такое пишешь? Сам веришь в свои слова? Ооой. :-(
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Прохожий
13 0
Слушать это трепло стремно!
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конь с яйцами
7 0
Когда:
1. Будет новый губернатор
2. Будет новый президент
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на очередной прямой линии путина с народом
4 7
- Нам поступил хороший вопрос из интернета:

"А не западло тебе, Вова, отвечать на анонимные вопросы по интернету?"
- Отвечаю задавшему этот вопрос обладателю IP (такой-то), хост (такой-то),
провайдер (такой-то) Иванову Сергею Васильевичу, проживающему на
Ивановской, дом 13/2, - а вы знаете, не западло.
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111
9 0
Друзья и не только, ЛЮДИ!!!
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
Клинический идиот. Страшно то,что такие ещё остались - те, кто думает, что Пу не в курсе чего-либо.
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Мотя
0 0
Кто девушку ужинает, тот её и танцует! Все перечисленные телевизионные каналы контролируют одни и те же люди. Вроде как Юрий Ковальчук.
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алекс
0 0
Почитаешь комментарии и понимаешь- здесь сборище идиотов.
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Вопрос вове от Марии Дмитриевны
1 0
Почитаешь комментарии и понимаешь- здесь сборище идиотов.
Вова должен уйти или будем ждать дворцовых переворотов и революций?
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