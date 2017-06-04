Названа дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Она состоится 15 июня. Задать свой вопрос главе государства все желающие смогут по телефону, отправив смс или ммс-сообщение, а также через сайт, либо специальное мобильное приложение. Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в этом году смогут не только отправить текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Об этом сообщает «Российская газета».
Прямая линия начнётся в 12:00 по московскому времени. Транслировать её будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
Теперь до власти можно только достучаться с позиции народного протеста...
Все 12 июня выходим на митинг!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 пробелы убрать
Нас уже больше 1000 !!!!
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!
1. Будет новый губернатор
2. Будет новый президент
"А не западло тебе, Вова, отвечать на анонимные вопросы по интернету?"
- Отвечаю задавшему этот вопрос обладателю IP (такой-то), хост (такой-то),
провайдер (такой-то) Иванову Сергею Васильевичу, проживающему на
Ивановской, дом 13/2, - а вы знаете, не западло.
Это наш шанс и возможность дать Путину знать самим непосредственно, только так он точно и конкретно может узнать о наших насущных проблемах, что нужно исправить, что нужно сделать и только так что-то меняется к лучшему!!! Действуйте, будем настойчивыми!!! Успехов!