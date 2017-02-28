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У россиян появился дополнительный выходной
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Кемеровчан зовут на йогу на свежем воздухе

Сегодня 10:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Всего за 100 рублей кемеровчане могут приобщиться к йоге на свежем воздухе.

Занятия ведёт специалист в области медицины, массажа, психологии и йоги Алексей Харитонов. По его словам, все вырученные средства пойдут в Фонд Детских домов. Прийти может любой желающий. Как уточнил ВашГород.ру Алексей, «Йога выходного дня» пройдёт всё лето, до сентября.

Позаниматься можно каждое воскресенье (если не идёт дождь) с 10.00 в парке «Антошка», возле сцены у Искитимского моста. С собой нужно взять коврик и бутылку с водой.

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