Всего за 100 рублей кемеровчане могут приобщиться к йоге на свежем воздухе.

Занятия ведёт специалист в области медицины, массажа, психологии и йоги Алексей Харитонов. По его словам, все вырученные средства пойдут в Фонд Детских домов. Прийти может любой желающий. Как уточнил ВашГород.ру Алексей, «Йога выходного дня» пройдёт всё лето, до сентября.

Позаниматься можно каждое воскресенье (если не идёт дождь) с 10.00 в парке «Антошка», возле сцены у Искитимского моста. С собой нужно взять коврик и бутылку с водой.