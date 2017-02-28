Всего за 100 рублей кемеровчане могут приобщиться к йоге на свежем воздухе.
Занятия ведёт специалист в области медицины, массажа, психологии и йоги Алексей Харитонов. По его словам, все вырученные средства пойдут в Фонд Детских домов. Прийти может любой желающий. Как уточнил ВашГород.ру Алексей, «Йога выходного дня» пройдёт всё лето, до сентября.
Позаниматься можно каждое воскресенье (если не идёт дождь) с 10.00 в парке «Антошка», возле сцены у Искитимского моста. С собой нужно взять коврик и бутылку с водой.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.