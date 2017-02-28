Дети в Новокузнецке познакомились со спецтехникой — фоторепортаж
Сегодня 11:47
307
В Новокузнецке прошёл праздник «Потрогай грузовик».
Дети и взрослые познакомились поближе со спецтехникой, повторили правила дорожного движения, увидели выступления творческих коллективов, научное шоу и многое другое.
Как это было, смотрим в фоторепортаже Никиты Шандакова.
Как уже писал ВашГород.ру, праздник состоялся на площадке у «Планеты».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.