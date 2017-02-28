В Новокузнецке прошёл праздник «Потрогай грузовик».

Дети и взрослые познакомились поближе со спецтехникой, повторили правила дорожного движения, увидели выступления творческих коллективов, научное шоу и многое другое.

Как это было, смотрим в фоторепортаже Никиты Шандакова.

Как уже писал ВашГород.ру, праздник состоялся на площадке у «Планеты».