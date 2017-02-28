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У россиян появился дополнительный выходной

Под Новокузнецком водитель квадроцикла разбился в ДТП

Сегодня 11:56
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.ytapi.club

Смертельная автоавария произошла в воскресенье, 4 июня.

Водитель квадроцикла двигался по обочине автодороги на улице Новой. В районе дома № 151, по предварительным данным, он не справился с управлением и упал в кювет. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Уточняется, что ДТП случилось около 7 часов утра.

Водитель квадроцикла от поученных травм скончался.

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