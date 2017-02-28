42-летнего работника шахты из Белова подозревают в убийстве коллеги в автобусе.

Это случилось 4 июня. Мужчина с коллегами ехал на автобусе Талдинской шахты. Работники пили спиртное, и в какой-то момент начался конфликт. Беловчанина обвинили в том, что он живёт в отдалённом районе, и водителю из-за него приходится делать большой крюк.

В ответ на это подозреваемый достал нож. Один из коллег попытался остановить его, но получил ранение в грудь. Желающих помочь пострадавшему беловчанин также ударил ножом, а после остановки автобуса сбежал.

Вскоре прибыли медики, но пострадавшего уже было не спасти. Четверо мужчин получили лёгкие ножевые ранения, рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области. Самого злоумышленника полицейские МВД «Беловский» задержали в течение нескольких часов.

Следователи решают, предъявить ли мужчине обвинение по статье «Убийство», а также избрать ли меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства дела, идёт расследование.