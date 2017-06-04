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У россиян появился дополнительный выходной

Какие внедорожники станут популярными в России

Сегодня 12:26
565
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
car-pic.ru

Среднеразмерным джипам из Германии и Японии придётся потесниться.

По мнению автоэксперта, более популярным у российских автолюбителей будет новое поколение «Ауди Кью5». Эта машина несёт в себе новые двигатели, оптику, крайне технологичную электронику и современный дизайн экстерьера. Об этом «Российской газете» рассказал директор по маркетингу автомобильного агрегатора Autospot Дмитрий Рыбальченко.

Укрепит свои позиции на российском авторынке новая «Мазда СХ-5». Глубокий рестайлинг определённо пошёл на пользу автомобилю и способен расширить фанатскую базу, считает эксперт.

Ещё одним лидером продаж может стать чешская новинка «Шкода Кодияк».

А вот перспективы новых «Рено Колеос» и «Хонда ЦРВ» вызывают опасения специалистов. Также за кадром остались кроссоверы от «Peugeot», «SsangYong» и нескольких китайских брендов.

Комментарии 5
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4 0
И много желающих на Ку5? Цена как 2 комнатная в центре.
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5
0 0
И много желающих на Ку5? Цена как 2 комнатная в центре.
цена 5м2 . если ты не из угольной резервации
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конь с яйцами
9 0
Забавно выглядит эта новость при доходах в 200-500$ большей части населения
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Ольга, вы непостоянны и ветрены
0 0
С большим наслаждением читаю ваши автоновости, как лихо вы транскрипируете названия авто на русский.
А тут сфилонили - Мазду почему-то поименовали как в оригинале CX, а не по-русски ЦеИкс.
Тревожусь - не захворали часом?
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алекс
3 1
В России из-за низких заработных плат и пенсий будет популярен только самокат.
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