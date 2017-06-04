Среднеразмерным джипам из Германии и Японии придётся потесниться.
По мнению автоэксперта, более популярным у российских автолюбителей будет новое поколение «Ауди Кью5». Эта машина несёт в себе новые двигатели, оптику, крайне технологичную электронику и современный дизайн экстерьера. Об этом «Российской газете» рассказал директор по маркетингу автомобильного агрегатора Autospot Дмитрий Рыбальченко.
Укрепит свои позиции на российском авторынке новая «Мазда СХ-5». Глубокий рестайлинг определённо пошёл на пользу автомобилю и способен расширить фанатскую базу, считает эксперт.
Ещё одним лидером продаж может стать чешская новинка «Шкода Кодияк».
А вот перспективы новых «Рено Колеос» и «Хонда ЦРВ» вызывают опасения специалистов. Также за кадром остались кроссоверы от «Peugeot», «SsangYong» и нескольких китайских брендов.
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А тут сфилонили - Мазду почему-то поименовали как в оригинале CX, а не по-русски ЦеИкс.
Тревожусь - не захворали часом?