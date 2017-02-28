Она объединит 614 участников из 24 стран мира.

Выставка «Уголь России и Майнинг» будет работать в Новокузнецке с 6 по 9 июня. В этом году свои разработки, оборудование, технику представят 614 компаний из 24 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Польши, России, Белоруссии, Сербии, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Церемония официального открытия состоится 6 июня в 12:00 в конференц-зале комплекса «Кузбасская ярмарка».

В первый день выставки пройдёт ярмарка вакансий в угольной отрасли. Соискатели смогут встретиться с работодателями, получить индивидуальные консультации.

В рамках работы Угольного форума состоятся круглые столы, научно-практические конференции, семинары, презентации. А 7 июня состоится флешмоб, посвящённый Всемирному дню выставок. Участники акции запустят в небо воздушные шары.

Выставка «Уголь России и Майнинг» будет работать по адресу: улица Автотранспортная, 51 с 10:00 до 18:00.