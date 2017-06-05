Отличная новость для жителей Центрального района Новокузнецка! Вчера на улице Франкфурта, 18, открылся «Семейный стоматолог». И теперь не нужно ехать в другой район города, чтобы попасть в любимую клинику на приём к любимым стоматологам. А если вы ещё не знаете эту стоматологическую клинику, а только ищете хорошую стоматологию для себя и своей семьи, то у вас есть замечательный повод, чтобы познакомиться с «Семейным стоматологом» ближе!

«Семейный стоматолог» — это добрая и уютная клиника, в которой и ребёнок, и взрослый может решить абсолютно все проблемы с зубами. Это действительно хорошая стоматология. Её врачи имеют богатый опыт лечения и при этом постоянно совершенствуются, так что помогут вам решить любую, даже самую сложную стоматологическую проблему. Все пациенты отмечают добрую атмосферу, царящую в клинике. А всё потому, что её сотрудники любят свою работу и с удовольствием окружают каждого пациента заботой и вниманием.

Провести самую первую и важную консультацию в девять месяцев, лечить и наблюдать детей и подростков, заботиться о здоровье зубов взрослых, помочь пожилым людям восстановить зубы — всё это ежедневная работа «Семейного стоматолога». И вы можете быть спокойны за безопасность даже самых маленьких. Все инструменты, которые берёт в руки доктор, проходят должную обработку. Всё, что должно быть стерильным — стерильное. Всё, что должно быть одноразовым — одноразовое.

Детям здесь уделяют особое внимание. Опыт работы с мальчишками и девчонками более десяти лет, детский уголок, маленькие сюрпризы после лечения, хорошая анестезия, разноцветные пломбы и добрые стоматологи помогут любому малышу чувствовать себя, как дома. А когда подарки, уговоры и сказки «не работают», стоматологи используют собственную методику клиники для лечения детей с дентофобией, разработанную совместно с опытным детским психологом.

Именно поэтому только в Новокузнецке уже более пяти тысяч родителей доверили лечение своих детей «Семейному стоматологу». А многие специально приезжают в клинику даже из других городов. Причём все здешние врачи — это семейные доктора, у которых можно наблюдаться всей семьёй. Все пациенты получают качественное лечение за разумные деньги, гарантию на установленные пломбы и бесплатные профилактические осмотры.

И что немаловажно — ни вам, ни вашим детям не станут лечить то, чего у вас нет. «Семейный стоматолог» дорожит своей репутацией. А теперь клиника стала ещё ближе к своим пациентам. Репортаж с открытия клиники в Центральном районе, а также все интересные подробности её работы появятся чуть позже — следите за нашими новостями!

Подробности открытия клиники «Семейный стоматолог» в Центральном районе Новокузнецка читайте на ВашГород.ру в ближайшее время.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.