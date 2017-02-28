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Гид по городу

В Новокузнецке появился новый экстремальный аттракцион

Сегодня 13:29
478
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Парк Приключений

Любителей высоты зовут за порцией адреналина в верёвочный парк.

Там 4 июня запустили аттракцион «Фристайл-подушка». Прыгнуть можно с высоты 7,5 и 5,5 метров ежедневно с 11.00 до 22.00. Это совершенно безопасно, пишет Novokuznetsk.su со ссылкой на сотрудников верёвочного парка.

Один прыжок стоит 100 рублей, а сразу три — 240 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о новом аттракционе в парке Гагарина.

Комментарии 3
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Пользователь
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Хоть бЫ фото приложили к данной новости, а лучше видео с эмоциями прыгающего человека!
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Анонимный пользователь
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Этому "новому аттракциону" на Водной уже не один год.
ВГ, вы во времени потерялись? Новости через одну "бородатые".
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