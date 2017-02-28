Любителей высоты зовут за порцией адреналина в верёвочный парк.

Там 4 июня запустили аттракцион «Фристайл-подушка». Прыгнуть можно с высоты 7,5 и 5,5 метров ежедневно с 11.00 до 22.00. Это совершенно безопасно, пишет Novokuznetsk.su со ссылкой на сотрудников верёвочного парка.

Один прыжок стоит 100 рублей, а сразу три — 240 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о новом аттракционе в парке Гагарина.