Любителей высоты зовут за порцией адреналина в верёвочный парк.
Там 4 июня запустили аттракцион «Фристайл-подушка». Прыгнуть можно с высоты 7,5 и 5,5 метров ежедневно с 11.00 до 22.00. Это совершенно безопасно, пишет Novokuznetsk.su со ссылкой на сотрудников верёвочного парка.
Один прыжок стоит 100 рублей, а сразу три — 240 рублей.
Ранее ВашГород.ру сообщал о новом аттракционе в парке Гагарина.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
ВГ, вы во времени потерялись? Новости через одну "бородатые".