В Кемерове работники автотранспортного предприятия обратились за помощью к губернатору Кузбасса Аману Тулееву.
Сотрудники ПАТП-1 опасаются, что предприятие могут ликвидировать. Они отправили главе региона телеграмму, в которой попросили разобраться в ситуации. Об этом пишет «Открытый город».
В противном случае мы будем вынуждены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и выйти на митинг всем предприятием, — говорится в тексте телеграммы.
Как утверждает издание с ссылкой на работников ПАТП-1, водителей заставляют работать в две смены. По 20 часов в сутки приходится работать и женщинам-водителям.
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