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У россиян появился дополнительный выходной

Кемеровские транспортники пригрозили устроить митинг

Сегодня 13:42
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yasenevomedia.ru, o-gorod.net

В Кемерове работники автотранспортного предприятия обратились за помощью к губернатору Кузбасса Аману Тулееву.

Сотрудники ПАТП-1 опасаются, что предприятие могут ликвидировать. Они отправили главе региона телеграмму, в которой попросили разобраться в ситуации. Об этом пишет «Открытый город».

В противном случае мы будем вынуждены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и выйти на митинг всем предприятием, — говорится в тексте телеграммы.

Как утверждает издание с ссылкой на работников ПАТП-1, водителей заставляют работать в две смены. По 20 часов в сутки приходится работать и женщинам-водителям.

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