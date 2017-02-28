В Кемерове работники автотранспортного предприятия обратились за помощью к губернатору Кузбасса Аману Тулееву.

Сотрудники ПАТП-1 опасаются, что предприятие могут ликвидировать. Они отправили главе региона телеграмму, в которой попросили разобраться в ситуации. Об этом пишет «Открытый город».

В противном случае мы будем вынуждены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и выйти на митинг всем предприятием, — говорится в тексте телеграммы.

Как утверждает издание с ссылкой на работников ПАТП-1, водителей заставляют работать в две смены. По 20 часов в сутки приходится работать и женщинам-водителям.