Главный судебный пристав Кемеровской области Дмитрий Ткаченко рассказал, как приставы защищают интересы детей.

— По сравнению с прошлым годом, увеличилось или уменьшилось количество исполнительных производств о взыскании алиментов ?

— Проведен анализ исполнительных производств о взыскании алиментных обязательств, который показал, что за период с 2016 по 2017 год количество находившихся на исполнении исполнительных производств о взыскании алиментов сократилось. Количество возбужденных исполнительных производств о взыскании алиментов за 4 месяца 2017 года составило 5 778, что на 104 исполнительных производства меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ — 5 882).

— Среди должников по алиментам больше мужчин или женщин?

— Мужчины — 79%, женщины — 21%.

— Чем обусловлено уменьшение количества исполнительных производств о взыскании алиментов? Какие мероприятия проводились для повышения взыскания долгов по алиментным обязательствам?

— Это обусловлено повышением юридической грамотности населения и предъявлением взыскателями исполнительных документов по месту работы должников, минуя службу судебных приставов.

Такие результаты достигнуты за счет целого комплекса мероприятий, проведенных в двух направлениях: применение мер принудительного исполнения в рамках исполнения требований исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией профилактической и просветительской работы с общественностью, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти.

— Сколько исполнительных производств о взыскании алиментов уже окончено и прекращено в 2017?

— Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств по алиментным обязательствам за 4 месяца 2017 года составило 5 876 исполнительных производств, что на 80 исполнительных производств меньше, чем в АППГ (5 956). Это обусловлено уменьшением количества исполнительных производства по алиментам на 577 (с 27 945 — за 4 мес 2016 г. до 27 368 — в 2017). Остаток исполнительных производств за 4 месяца уже снизился на 114 исполнительных производства по сравнению с остатком на начало года.

— Какие обязательные мероприятия входят в акцию «Судебные приставы — детям!»?

— В рамках акции, которая проходит каждый год, осуществляются рейдовые мероприятия, направленные на исполнение требований исполнительных документов в виде наложения ареста на имущество, составления протоколов об административном правонарушении, вручения предупреждений об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ; организована работа по ограничению должников в выезде за пределы Российской Федерации, в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством; запланирован день открытых дверей, в рамках которого любой желающий сможет обратится за бесплатной юридической помощью по вопросам взыскания алиментных обязательств; проходит благотворительная акция по сдаче донорской крови.

Также все структурные подразделения Кемеровской области посещают подшефные детские дома и вручают подарки ко Дню защиты детей.

— Сколько сейчас в Кемеровской области разыскивается должников по алиментам?

— За первые 4 месяца 2017 года в структурных подразделениях УФССП России по Кемеровской области, с учетом перешедших с 2016 года разыскных дел, находилось в производстве 1 897 р/д по розыску должников-граждан по алиментным обязательствам, в аналогичном периоде 2016 года (далее- АППГ) — 2 022 р/д, больше на 6,2%. Непосредственно в 2017 году заведено 634 разыскных дела данной категории (АППГ- 718 р/д, больше на 11,7%).

— Какие действия судебных приставов помогают ускорить процесс розыска должников по алиментам?

— Объявление в «местный розыск» должников-граждан данной категории, в рамках заведенных розыскных дел, через ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области; взаимодействие с правоохранительными органами, в частности, с органами внутренних дел (сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными, сотрудниками ГИБДД); активная работа с родственниками, по связям должника (друзьям, знакомым, сослуживцам и т. п. ), работа со взыскателями; взаимодействие с СП по ОУПДС структурных подразделений Управления; осуществление взаимодействия с ОАСР УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области, в рамках заключенного Соглашения между УФССП России по Кемеровской области и ГУ МВД России по Кемеровской области, в частности, оперативно, посредством телефонной связи предоставляется необходимая информация по должникам-физическим лицам; размещение специалистами отдела розыска на вкладке официального сайта Управления биометрических данных должников-граждан по алиментным обязательствам, объявленных в розыск в структурных подразделениях Управления.

— Скольких должников по алиментам в этом году признали безвестно отсутствующими?

— По состоянию на 23.05.2017 года признаны судами безвестно отсутствующими 10 должников данной категории. Что касается прошлого года, судами признаны безвестно отсутствующими должники по алиментным обязательствам в 21 случае.

— Сколько должников по алиментам задержано в этом году и сколько объявлено в розыск?

— В 2017 году работа в данном направлении значительно улучшена: на 17.05.2017 задержано и передано мировым судьям в рамках уголовного дела по ч. 1 ст 157 УК РФ 2 человека и 76 человек, объявленных в розыск приставами — исполнителями.

— Сколько за 2017 год уже произведено арестов имущества в Кемеровской области у должников по алиментам?

— По состоянию на 18 мая 2017 года по исполнительным производствам о взыскании алиментных обязательств произведено 1 976 арестов на сумму 4 119 тыс. руб. (АППГ — 1 853 на 8 760 тыс. руб.). Передано на реализацию специализированным организациям арестованное имущество в рамках 105 исполнительных производств на сумму 4 242 тыс. руб. (АППГ — 178 на 2 552 тыс. руб.)

По 9 исполнительным производствам нереализованное имущество передано взыскателю на сумму 1 291 тыс. руб. (АППГ — по 3 ИП, на 44 тыс. руб.).

— На любое ли имущество должника можно наложить арест?

— Нет. При обращении взыскания на имущество должника судебный пристав-исполнитель обязан учитывать и перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, установленный ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно обращение на жилое помещение (его части), являющимся единственным пригодным для постоянного проживания.

— Сколько в 2017 году уже возбуждено уголовных дел в отношении должников по алиментам?

— С 01.01.2017 по 23.05.2017 по ст. 157 УК РФ зарегистрировано 1 008 сообщений о преступлениях. По результатам проведения предварительных проверок в порядке ст. ст. 144 — 145 УПК РФ возбуждено 805 (2015 — 960) уголовных дел, вынесено постановлений об отказе — 64. Направлено в суд 571 уголовное дело. Рассмотрено уголовных дел в суде с вынесением обвинительного приговора — 223.

— Сколько должников по алиментам осуждены к лишению свободы в этом году?

Осуждено к лишению свободы условно с испытательным сроком — 18, к исправительным работам — 201, обязательным работам — 1, к штрафу — 3.

— Как жителям Кемеровской области можно узнать о своей задолженности?

— УФССП России по Кемеровской области напоминает, что «Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах. Чтобы узнать, числится ли в списке должников гражданин или организация, необходимо зайти на главную страницу официального сайта Управления (www.r42.fssprus.ru) в раздел «Банк данных исполнительных производств» и ввести необходимые данные. Для физических лиц — Ф.И.О. и дату рождения, а для юридических — наименование организации и адрес. Далее, система выдаст данные об имеющейся задолженности или ее отсутствии.

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области r42.fssprus.ru работает личный кабинет стороны исполнительного производства, с помощью которого можно осуществить переход на Единый портал государственных услуг (далее — ЕПГУ).

В ЕПГУ имеется возможность получить информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица, включая сведения о наличии исполнительного производства, сведения о наложенных ограничениях (запретах) в отношении физического и юридического лица, а также сведения о ходе исполнительного производства. При нажатии кнопки «Получить услугу» в УФССП России по Кемеровской области автоматически направляется запрос, содержащий персональные данные, указанные в личном кабинете заявителя.

В случае наличия исполнительных производств в отношении заявителя ему будет представлен их перечень. Кроме того, будут доступны следующие действия: подать заявление в рамках исполнительного производства; получить справку о ходе исполнительного производства или о наличии/отсутствии исполнительного производства. Если исполнительных производств нет, появится сообщение «Исполнительные производства в отношении заявителя не найдены».