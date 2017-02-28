Всего в соревнованиях участвовали 850 спортсменов из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Кемеровчанин Максим Яковлев выиграл «золото» среди юношей в возрасте до 15 лет в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба областной администрации.

Спортсмен тренируется в областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2 под руководством Ивана Козаева.

Международный фестиваль дзюдо состоялся 3 — 4 июня в Барнауле.