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У россиян появился дополнительный выходной

Юный кемеровчанин победил на международном турнире по дзюдо

Сегодня 14:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
csp38.ru

Всего в соревнованиях участвовали 850 спортсменов из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Кемеровчанин Максим Яковлев выиграл «золото» среди юношей в возрасте до 15 лет в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба областной администрации.

Спортсмен тренируется в областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2 под руководством Ивана Козаева.

Международный фестиваль дзюдо состоялся 3 — 4 июня в Барнауле.

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