Юный кемеровчанин победил на международном турнире по дзюдо
Сегодня 14:30
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Всего в соревнованиях участвовали 850 спортсменов из регионов России и стран ближнего зарубежья.
Кемеровчанин Максим Яковлев выиграл «золото» среди юношей в возрасте до 15 лет в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба областной администрации.
Спортсмен тренируется в областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2 под руководством Ивана Козаева.
Международный фестиваль дзюдо состоялся 3 — 4 июня в Барнауле.
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