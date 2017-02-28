Новокузнечанам лучше быть внимательными — в Саду металлургов и других местах города может орудовать цыганка-мошенница.

С ней я столкнулась в День защиты детей. Пожилая женщина пыталась остановить меня под предлогом помощи, но я не отреагировала. А направляясь обратно через парк, увидела, как она уже беседует с девушкой лет 18 на лавочке.

Немного подумав, я подошла и спросила женщину, что она тут делает. Та замялась, а когда я предложила девушке пойти вместе со мной на открытие фестиваля «Кукла в детских руках», тут же поднялась и ушла.

Девушка была как будто в прострации. Она тут же поблагодарила, что её беседу с цыганкой прервали. Оказывается, мошенница поймала её на пути в университет. Попросила показать, где почта — и принялась твердить о порче и о том, что может заворожить деньги.

«Она как-то так говорила, я даже не могу объяснить… О завистниках, сглазе… У меня и так сегодня настроение с утра было непонятное. А тут бабушка, просит помочь», — сбивчиво рассказывала девушка.

С новокузнечанкой я дошла до Драмтеатра — она от греха подальше отправилась на учёбу другой дорогой. А затем обратилась в ГУ МВД по Кемеровской области за комментарием.

Итак, кузбасская полиция рекомендует:

— Не вступайте в разговоры с неизвестными, не пускайте их к себе домой, не передавайте личные данные, деньги, ценные вещи, реквизиты банковских карт.

— Проверяйте всю поступающую от незнакомцев информацию в соответствующих организациях.

— Помните, что за медицинской помощью следует обращаться в лечебные учреждения. «Лечение от сглаза», «снятие порчи», «избавление от проклятия» — это стандартные уловки, которыми пользуются мошенники.

— Если вам не удаётся избавиться от назойливого внимания незнакомцев либо злоумышленники высказывают в ваш адрес угрозы, немедленно набирайте «02».

— Расскажите о самых распространённых схемах обмана своим пожилым родственникам. Оставьте им на виду свой номер телефона, а также и номера телефонов экстренных служб и организаций (управляющая компания, отдел социального обслуживания и т. д. ), где ваши близкие могут проверить информацию, поступившую от незнакомцев. Будьте бдительны!

И последнее. На «Пикабу» больше недели не утихал «цыганский» спор. Пользователи рассказывали, как были обмануты гадалками, другие уверяли, что «не все цыгане такие». Будучи современным человеком, хочется не иметь расовых предрассудков, но, с учётом наших реалий, с пожилыми цыганками и вообще незнакомцами всё же лучше быть осторожней.