Летняя жара в начале недели сменится грозами и сильным ветром ближе к выходным.

О погоде рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 6 июня, будет без осадков. Воздух прогреется до +22…+27 градусов. Восточный ветер умеренный с порывами до 13 метров в секунду.

В ночь на среду, 7 июня, температура понизится до +9…+14 градусов, местами до +4…+9. Днём будет жарко: столбик термометра поднимется до 24…29 градусов выше ноля. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет с порывами до 18 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы.

Ночью в четверг, 8 июня, ожидается +10…+15, местами +5…+10 градусов. Днём температура воздуха составит +19…+24 градуса. Южный ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду. Синоптики обещают дожди, грозы.

В ночь на пятницу, 9 июня, температура понизится до +10…+15 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В ночь на субботу, 10 июня, похолодает до +7,+12 градусов. Юго-западный ветер будет с порывами до 15−20 метров в секунду. Начнутся ливневые дожди, грозы.

Днём порывы юго-западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Ожидаются дожди различной интенсивности с грозами. Температура воздуха будет +16…+20 градусов.

В ночь на воскресенье, 11 июня, столбик термометра понизится до +10 градусов. Днём станет теплее: 17…22 градуса со знаком «плюс». Пройдут ливневые дожди и грозы. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду.