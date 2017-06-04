Россиянки стали реже прерывать беременность.

За 2016 год число абортов сократилось на 8 процентов, или на 58 тысяч случаев. А за последние пять лет их количество уменьшилось на 25 процентов (250 тысяч случаев). Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщается на сайте профильного ведомства.

Сокращение числа абортов специалисты связывают с развитием кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они открываются при женских консультациях и родильных домах. Сегодня в России действуют 1,5 тысячи таки центров.

Наряду со снижением числа абортов в 2016 году в России было проведено 47,5 тысячи бесплатных операций ЭКО. При этом их эффективность превысила 31 процент в среднем по стране, а в лучших клиниках — более 40 процентов. В этом году планируется провести 62 тысячи бесплатных операций ЭКО.