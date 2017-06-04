Россиянки стали реже прерывать беременность.
За 2016 год число абортов сократилось на 8 процентов, или на 58 тысяч случаев. А за последние пять лет их количество уменьшилось на 25 процентов (250 тысяч случаев). Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщается на сайте профильного ведомства.
Сокращение числа абортов специалисты связывают с развитием кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они открываются при женских консультациях и родильных домах. Сегодня в России действуют 1,5 тысячи таки центров.
Наряду со снижением числа абортов в 2016 году в России было проведено 47,5 тысячи бесплатных операций ЭКО. При этом их эффективность превысила 31 процент в среднем по стране, а в лучших клиниках — более 40 процентов. В этом году планируется провести 62 тысячи бесплатных операций ЭКО.
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То, что многие девушки становятся беременными по залету - ни для кого не секрет. Это было и раньше! Но в давешние времена бремя ответственности как-то и даватели биоматериала на себя брали.
А что теперь? Пошкодить? на раз плюнуть! А что потом? Эти девчонки должны в одиночку брать груз на душу по убиению жизни?
Почему в эти центры не зовут "виновников торжества"? Почему женщина, помимо того, что рискует своим здоровьем, должна еще в одиночку решать делему "быть этой едва зародившиейся жизни или не быть?
Ау! Мужчины! Где вы?
Благо- схемка отработана: Открывают историю болезни с диагнозом ДМК и прерывают беременность записав, что было проведено диагностическое выскабливание. Не аборт.
Плодись, работай и плати налоги. Плодись как можно больше, чтобы дяди и тёти где-то там, наверху, могли строить себе коттеджи и жрать икру.