Минтруд предлагает продлить программу маткапитала.
В ведомстве считают, что срок её действия нужно увеличить ещё на пять лет — до 2023 года. Соответствующее предложение уже внесено в правительство РФ, пишет Novokuznetsk.su.
По данным Пенсионного фонда России, за 10 лет существования семейного капитала его получили 7,8 миллиона человек. Больше половины из них — 4,2 миллиона — потратили средства на улучшение жилищных условий. Ещё 380 тысяч — на обучение детей, 3,3 тысячи — на накопительную часть будущей пенсии матери. На социальную адаптацию детей-инвалидов — менее сотни человек.
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Помню выборы в госдуру прошли, так такого напринимали для народа...