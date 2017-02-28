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У россиян появился дополнительный выходной

Программу маткапитала хотят продлить

Сегодня 16:54
624
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.independent.co.uk

Минтруд предлагает продлить программу маткапитала.

В ведомстве считают, что срок её действия нужно увеличить ещё на пять лет — до 2023 года. Соответствующее предложение уже внесено в правительство РФ, пишет Novokuznetsk.su.

По данным Пенсионного фонда России, за 10 лет существования семейного капитала его получили 7,8 миллиона человек. Больше половины из них — 4,2 миллиона — потратили средства на улучшение жилищных условий. Ещё 380 тысяч — на обучение детей, 3,3 тысячи — на накопительную часть будущей пенсии матери. На социальную адаптацию детей-инвалидов — менее сотни человек.

Комментарии 4
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Екарный Бабай
20 2
Всё правильно,а ну бездетные обезьяны начинай орать как вы налоги платите.
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1
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Понеслись предвыборные обещания...
Помню выборы в госдуру прошли, так такого напринимали для народа...
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1 0
Индексировать то будут? Или, все, денег нет...
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М.
4 1
Всё правильно,а ну бездетные обезьяны начинай орать как вы налоги платите.
Детей рожают ради денег? Такого даже у обезьян нет.
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